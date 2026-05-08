CONFERENCE LEAGUE
El Rayo Vallecano dispondrá de 11.500 entradas para la final de la Conference League contra el Crystal Palace
Los aficionados 'rayistas' podrán asistir a la final disputada en el Red Bull Arena por diferentes categorías de precios: 25, 45, 140 y 190 euros
Con la victoria del Rayo Vallecano contra el Racing de Estrasburgo (0-1) en Francia, el equipo madrileño ha conseguido un global de 2-0 en las semifinales de la UEFA Conference League, que se traduce como un billete a Leipzig para disputar la final.
El Red Bull Arena acogerá la final entre Rayo Vallecano y Crystal Palace el 27 de mayo a las 21:00 h en la lucha por levantar el trofeo europeo. El equipo de Íñigo Pérez está enrachado después de superar con creces a los franceses tanto en la ida como en la vuelta de la competición.
El equipo de Vallecas, que afronta una final en su segunda participación en Conference, dispondrá de 11.500 entradas para los aficionados 'rayistas'. Los precios de los boletos varían según las localidades ocupadas; se dividen en cuatro categorías: 25, 45, 140 y 190 euros.
Se espera un gran desplazamiento a Alemania por parte de los hinchas del Rayo. Como ya ha demostrado esta afición previamente, hay una gran ilusión por llevarse la copa a Vallecas y la esperanza del pueblo madrileño está depositada en los jugadores que disputen el encuentro de Leipzig ante el equipo inglés.
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