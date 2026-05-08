Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multa Valverde TchouameniVenta Valverde o TchouaméniGiro ItaliaPractice MotoGP Le MansPueblosReal MadridClasificación Giro ItaliaGiro de Italia Etapa 2Pelea Valverde TchouaméniClasificación La VueltaEtapa 7 Vuelta a España femeninaPrestaciones socialesEntrenadores BarçaFlorentinoMessiQuinta plaza ChampionsFinal 8 Hockey PatinesTransvulacaniaRueda de prensa TopuriaChimaev vs StricklandFinal Four EuroligaHorario clásico Barcelona - Real MadridEntradas clásicoRúa BarçaZegama Aizkorri 2026Hantavirus BarcelonaFreixa GaspartEdu AguirreLuis EnriqueCristina GinerDays of Play 2026Grupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026
instagramlinkedin

CONFERENCE LEAGUE

El Rayo Vallecano dispondrá de 11.500 entradas para la final de la Conference League contra el Crystal Palace

Los aficionados 'rayistas' podrán asistir a la final disputada en el Red Bull Arena por diferentes categorías de precios: 25, 45, 140 y 190 euros

Rayo Vallecano, en la goleada de la ida de los cuartos de final de la Conference League contra el AEK Atenas

Rayo Vallecano, en la goleada de la ida de los cuartos de final de la Conference League contra el AEK Atenas / SPORT

Unai Martos

Con la victoria del Rayo Vallecano contra el Racing de Estrasburgo (0-1) en Francia, el equipo madrileño ha conseguido un global de 2-0 en las semifinales de la UEFA Conference League, que se traduce como un billete a Leipzig para disputar la final.

El Red Bull Arena acogerá la final entre Rayo Vallecano y Crystal Palace el 27 de mayo a las 21:00 h en la lucha por levantar el trofeo europeo. El equipo de Íñigo Pérez está enrachado después de superar con creces a los franceses tanto en la ida como en la vuelta de la competición.

Alemao (derecha), del Rayo Vallecano, celebra con sus compañeros tras marcar el 0-1, el primer gol del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League contra el Estrasburgo.

Alemao (derecha), del Rayo Vallecano, celebra con sus compañeros tras marcar el 0-1, el primer gol del partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League contra el Estrasburgo. / MONAMMED BADRA / EFE

El equipo de Vallecas, que afronta una final en su segunda participación en Conference, dispondrá de 11.500 entradas para los aficionados 'rayistas'. Los precios de los boletos varían según las localidades ocupadas; se dividen en cuatro categorías: 25, 45, 140 y 190 euros.

Noticias relacionadas y más

Se espera un gran desplazamiento a Alemania por parte de los hinchas del Rayo. Como ya ha demostrado esta afición previamente, hay una gran ilusión por llevarse la copa a Vallecas y la esperanza del pueblo madrileño está depositada en los jugadores que disputen el encuentro de Leipzig ante el equipo inglés.

TEMAS

  1. Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea 'muy grave' en el vestuario del Real Madrid
  2. Salen a la luz los trapos sucios del Real Madrid: 'Algunos jugadores se hacían los dormidos en las sesiones tácticas de Xabi Alonso
  3. Última hora sobre la pelea Valverde - Tchouaméni, en directo: polémica en el vestuario del Real Madrid
  4. Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
  5. Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça
  6. Comunicado oficial del Real Madrid ante la crisis en el vestuario
  7. Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça
  8. Luis Enrique (55 años): 'Mis padres fueron y siguen siendo mi mayor ejemplo de lucha, trabajo y sacrificio por una familia

El Rayo Vallecano dispondrá de 11.500 entradas para la final de la Conference League contra el Crystal Palace

El Rayo Vallecano dispondrá de 11.500 entradas para la final de la Conference League contra el Crystal Palace

Hamza, Ebrima y Shane Kluivert son las grandes esperanzas

Hamza, Ebrima y Shane Kluivert son las grandes esperanzas

Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”

Gonzalo Bernardos, economista, sobre el paro: “Hay una parte de la población que prefiere cobrar la prestación por desempleo”

Barça - El Pozo en directo: Sigue en directo el partido de la Primera División de futsal en vivo hoy

Barça - El Pozo en directo: Sigue en directo el partido de la Primera División de futsal en vivo hoy

“Mentalidad ultra fuerte”: las imágenes inéditas del vestuario del Barça antes de la final

“Mentalidad ultra fuerte”: las imágenes inéditas del vestuario del Barça antes de la final

Tchouaméni, tilda de "inaceptable" su incidente con Valverde: "No es digno de Real Madrid"

David, fontanero autónomo: "Mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente"

David, fontanero autónomo: "Mi mujer tiene una pensión de 1.000 euros, yo de unos 500, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente"

Slot: "Un buen final de temporada no salvará al Liverpool"