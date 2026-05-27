Martín Presa, presidente del Rayo, sobre la final en la Conference League: "Sería aún mayor que la Premier del Leicester"

Lo que hasta hace unos meses tan solo hubiese sido posible soñar, como salido de una película de Hollywood, esta noche podría hacerse realidad, con el Rayo Vallecano afrontando la noche más importante en su historia en la que se verá las caras con el Crystal Palace para definir al campeón de la Conference League 2026.

El Rayo ha superado todos los pronósticos. A inicios de temporada, en la lista de favoritos no partía como uno, con ciertos sitios especializados colocando sus posibilidades de ser campeón con un estimado del 9% de probabilidad.

"Si el Rayo consigue este ansiado título (la Conference), seguramente será una de las mayores gestas que se han hecho en el deporte español, sin lugar a dudas, si no (incluso) la mayor", afirmó el propietario y presidente del equipo Raúl Martín Presa al ser cuestionado en el programa 'La Tribu' (Radio Marca) sobre si este título se compararía a la Premier League conquistada por el Leicester City hace una década.

No solo lo ve como una hazaña al considerar que para su equipo "es más difícil ganar una Conference que para el (Real) Madrid las 15 Champions", sino que lo ve como "un ejemplo" para todos, porque "pese a ser inferior muchas veces o tener más limitaciones económicas, con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, con resistencia se pueden conseguir cosas muy grandes"; comparando también el caso con el de la película Rocky.

Y al mero estilo de Rocky Balboa, Martín Presa envió un mensaje claro a su rival, que desde inicio del torneo partió como candidato a la corona.

"El Crystal Palace es indudablemente el favorito, pero para ganar va a tener que superarnos y para superarnos tiene que estar dispuesto a ir al límite, porque nosotros vamos a ir al límite. Nuestros jugadores van a entregar hasta la última gota de sudor, sangre y alma".

Gerard Gumbau festeja con la afición el pase a la final de la Conference League / EFE

La primera vez del Rayo

Es una noche más que especial no solo por lo que implica per se, lo es porque será la primera vez del Rayo en un escenario de magnitud internacional, donde tantos aficionados soñaron ver a su equipo y que muchos de ellos lo harán recordando a quienes no pudieron hacerlo.

"(Ojalá podamos ganar) por todos los aficionados y por todos los que ya no están y les hubiese encantado esto, porque nadie ha visto nunca levantar un título al Rayo. Si no lo levantamos será un éxito igual, el hecho de estar aquí ya es un triunfo (...) pero vamos a poner el alma para intentar ganar", sentenció Raúl Martín Presa.

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El partido en la Red Bull Arena comenzará a las 21:00 horas (CET) este 27 de mayo.