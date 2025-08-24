Ramos, de penalti, y Canales, con gol olímpico, impulsan a Monterrey al liderato en México

Un penalti ejecutado por el central Sergio Ramos y un gol olímpico del centrocampista Sergio Canales sellaron este sábado la paliza por 3-0 sobre Necaxa que ha elevado al Monterrey al liderato del torneo Apertura mexicano.

A la exhibición en la sexta jornada del equipo regio, dirigido por el entrenador español Domenec Torrent, contribuyó también con un gol el extremo argentino Lucas Ocampos.

Ocampos rompió la igualdad en el minuto 15 gracias a una asistencia del español Canales, la figura del partido, quien aumentó la diferencia en el 22 con un gol olímpico.

Necaxa buscó descontar, tuvo oportunidades, pero el colombiano Diber Cambindo falló dos veces con todo a favor.

Los Rayados cerraron la goleada en el minuto 59 con un penalti cobrado por el central español.

Monterrey enlazó su quinta victoria y suma 15 puntos, 2 más que Pachuca, que horas antes igual 1-1 con el León del colombiano James Rodríguez.

El panameño Ismael Díaz convirtió de penalti y aseguró la igualada en casa.