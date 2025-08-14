Ramos Mingo, el ex del Barça que suena a regreso: un central zurdo ilusionante

Santiago Ramos Mingo (Córdoba, Argentina) tuvo un paso fugaz por Barcelona. Un talento salido de Boca Juniors en 2020 sobre el que había puestas grandes expectativas y que vuelve a poner su nombre en el mapa años después. Disputó un total de 36 partidos con el Barça Atlètic entre la temporada 2020/21 y la 21/22, antes de su salida al OH Leuven belga. No acabó de encontrar el camino que esperaba en el conjunto azulgrana, y tuvo que dar un paso atrás para dar dos pasos adelante.

Apenas con 23 años, el central zurdo está rompiendo todos los registros en su paso por Brasil defendiendo los colores del Bahía, club que se hizo con sus servicios este mes de enero tras abonar un traspaso récord por un defensor de 4,4 milones de euros a Defensa y Justícia (Argentina). 37 partidos después, el argentino se ha convertido en el gran ídolo del equipo: ya es el mejor defensor Sub-23 del Brasileirão y el cuarto mejor central de la Libertadores (a pesar de la eliminación en fase de grupos) según los datos registrados. Es el mejor en precisión de pases progresivos (89%), el tercero en precisión de pases (93%) y cuenta con un 76% de duelos defensivos ganados.

S. Ramos Mingo vs Ceará



S O B E R A N O. 🛡️ pic.twitter.com/m2QjKNKEix — Vou de Bahêa (@VoudeBahea) April 22, 2025

SU POSIBLE REGRESO A EUROPA

Ante este crecimiento exponencial, y tratándose de un central zurdo veloz, hábil con pelota y poderoso en los duelos gracias a sus 186 cm de estatura su cotización en el mercado sigue creciendo (su valor en Transfermarkt es de 6 millones de euros). Han sido varios los clubes que se han interesado por su situación. Aunque en Brasil no se plantean que salga este mismo verano, según ha podido saber SPORT clubes como el Feyenoord o el Real Betis en España han preguntado por él. El conjunto neerlandés, incluso, trató de abordar su fichaje en esta ventana pese a que sólo lleva unos meses en Bahía. Habrá que estar atentos para seguir muy de cerca a un jugador que más pronto que tarde volverá a Europa.