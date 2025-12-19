Ramos Mingo, de descarte a oportunidad: el central zurdo que mueve a media Europa

Santiago Ramos Mingo (Córdoba, Argentina, 2001) es un talento salido de Boca Juniors que pasó fugazmente por Barcelona entre la temporada 20/21 y la 21/22, disputando un total de 36 partdos con el Barça Atlètic. Seguro que a algunos os suena su nombre. El joven central zurdo no encontró su lugar en el conjunto azulgrana, que lo acabó dejando marchar gratis al OH Leuven belga, club por el que pasó antes de volver al fútbol argentino con Defensa y Justicia.

Gracias a su buen rendimiento en Argentina, a Ramos Mingo le surgió la oportunidad de fichar por 4,4 millones de euros por el Bahía de Brasil: una decisión acertada que va camino de darle un resultado más que positivo a un futbolista que destaca por su precisión con balón y su poderío en los duelos defensivos (186 cm). Con un valor de mercado que ha ascendido hasta los 11 millones de euros (se ha duplicado en apenas medio año), el nombre del argentino suena cada vez con más fuerza en el mercado.

Ser uno de los mejores centrales del fútbol sudamericano le ha valido para estar entre los grandes candidatos a dar el salto a un club grande. De hecho, ya estuvo en la 'pomada' de varios clubes en el pasado mercado de fichajes de verano, pero no era el momento de salir tras apenas 6 meses en Brasil. Sin embargo, de cara a este mercado de invierno no está descartado que le veamos cambiar de aires.

Según ha podido saber SPORT, en los últimos meses hasta cuatro equipos de gran nivel han preguntado por su situación: ya en verano llamaron a su puerta el Southampton y el Olympique de Lyon; y en la segunda parte de la temporada han preguntado tanto el PSV como el Besiktas. El conjunto turco está especialmente interesado en su perfil de central zurdo para mejorar su plantilla.

El hecho de ser un central zurdo veloz en los duelos, hábil con balón y todavía joven y con mucho margen de mejora le convierte en una opción muy interesante para aquellos clubes de primer nivel europeo que busquen un defensor de presente y futuro para reforzar su plantilla.