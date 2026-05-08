FÚTBOL INTERNACIONAL
Ramón Planes prepara su salida de Al Ittihad: ya estudia ofertas para volver a Europa
El ex del Barça negocia su salida del club saudí para explorar nuevas oportunidades en en Viejo Continente
Ramón Planes está ultimando su salida de Al Ittihad saudí. Según adelantó Footmercato y confirmó Fabrizio Romano, las negociaciones entre ambas partes se encuentran en una fase avanzada para resolver el contrato de mutuo acuerdo, lo que dejaría al ejecutivo catalán libre para estudiar nuevas propuestas en Europa.
El dirigente leridano llegó al club saudí tras abandonar el Real Betis en febrero de 2024, atraído por el crecimiento del proyecto impulsado por la Saudi Pro League. Durante su etapa en Yeda ha formado parte de una estructura deportiva que logró consolidar a Al Ittihad como uno de los referentes competitivos del país, participando en la planificación deportiva y en la gestión institucional del club. El balance deportivo de su ciclo incluye una Liga y una Copa, además de impulsar el crecimiento del club y profesioanlizar la gestión de la entidad.
Planes, exdirector deportivo del FC Barcelona y con experiencia en clubes como Getafe CF, RCD Espanyol, Tottenham Hotspur o el propio Betis, sigue siendo un perfil cotizado en el mercado europeo. En las últimas semanas, su nombre ya ha sido relacionado con diferentes proyectos ambiciosos.
En Arabia Saudí, Planes también ganó protagonismo mediático por su cercanía con figuras como Karim Benzema, una de las estrellas del proyecto de Al Ittihad. Incluso recientemente defendió públicamente la continuidad del delantero francés y el crecimiento del club saudí como destino competitivo para jugadores de élite.
A falta del anuncio oficial, todo apunta a que el director deportivo español cerrará próximamente su etapa en Oriente Medio para iniciar un nuevo desafío en Europa.
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