La Ramon Llull repite un Mundial universitario en el que también está Granada

La Universitat Ramon Llull pone rumbo este fin de semana hacia Dalian, China, donde competirá, de nuevo, en el Mundial universitario, la University World Cup Football, organizado por la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU).

La expedición, encabezada por Àlex Martín, jefe de deportes de la URL y los entrenadores, Martí Puig y Rubén García, repiten la experiencia que ya vivieron en 2023 en Jinjiang, también en China. Así, con plaza de 'wildcard' por su buen hacer quedando entre los cinco primeros clasificados, la URL es la primera universidad española que participará en dos ediciones de este prestigioso torneo, lo que consolida su trayectoria deportiva y académica a nivel internacional.

Junto a la URL, la Universidad de Granada será la otra participante española en este Mundial universitario, que se estrena en un evento de estas características tras su buen papel en el campeonato europeo del pasado verano organizado por EUSA, la federación universitaria en Europa.

"Llegar al Top-5 en el 2023 fue un reto y un orgullo. Este año nos gustaría subir una posición y quedar entre los cuatro primeros", dice Àlex Martín antes de embarcar hacia China. "Como universidad es un orgullo estar en un evento de estas características. Intentaremos dejar la universidad en el mejor lugar posible, no solo a nivel deportivo, sino a nivel institucional y de valores ante el resto del mundo".

En Dalian, los equipos españoles jugarán y se alojarán en instalaciones de primer nivel mundial, ya que cuentan con sedes como el estadio Suoyuwan, con capacidad para 63.000 espectadores y alberga partidos de élite.

En esta edición, la URL debuta ante la Universidad Paulista, de Brasil. La UP es el vigente campeón y verdugo de los catalanes en el Mundial de 2023, cuando cayeron en cuartos de final tras un partido muy disputado.

Todos los participantes en el Mundial universitario de Dalian en 2025 / FISU

La edición de este año es la tercera organizada con este formato y contará con 16 equipos masculinos y 8 femeninos de más de 15 países. En este sentido, FISU destaca la importancia de transmitir los valores universitarios como la excelencia, el respeto y el espíritu de equipo, así como la diversidad cultural que se pone de manifiesto en esta competición.