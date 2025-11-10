Ramon Cugat: "No pienso jubilarme, el 50% se mueren a los cuatro años"

La presentación del libro 'El noi amb una maleta i un somni', la nueva novela de Jordi Basté publicada por la editorial 'Rosa dels Vents', sirvió para varias cosas. Primero, para reivindicar la figura de Ramon Cugat, traumatólogo deportivo de renombre mundial y colaborador del FC Barcelona o Manchester City. Y segundo, para el reencuentro de varias figuras del deporte, como la de Pep Guardiola, autor del prólogo y presente en la charla del periodista junto al doctor.

El libro, que Basté definió como una historia de superación inspirada en hechos reales, reconstruye el recorrido vital de Cugat desde su infancia hasta su consolidación como referente internacional en cirugía ortopédica y medicina deportiva. La obra traza el retrato de un joven que llegó a Barcelona con una maleta llena de sueños y que, tras descubrir su vocación médica, dedica su vida a devolver la esperanza a quienes veían truncadas sus carreras deportivas.

Joan Vehils, director de SPORT, habla con Pep Guardiola / VALENTÍ ENRICH

En el evento, por ejemplo, estuvo invitado Ibrahim Afellay, exjugador del Barça que pasó por las manos de Cugat cuando cayera lesionado como futbolista blaugrana. Ambos guardan una estrecha relación desde entonces, cuando gracias a la interveción del galeno se recuperó para volver a jugar al máximo nivel en Inglaterra y Alemania.

Acudieron también como invitados Joan Vehils, director de SPORT, los hermanos Daniel y Josep Sánchez Llibre, Luis del Olmo, Lluis Bassat, Jordi Llauradó, Andrés Jiménez, o el Conseller d’Esports, Berni Alvarez. “El deportista debe ser el centro de todo, y es lo que hace el doctor Cugat. El entrenamiento invisible es muy importante. Es clave un buen fisio, un buen nutricionista, y es lo que el doctor ha hecho toda la vida. Nos sentimos muy cercanos”, relató este último, también exjugador profesional de baloncesto.

NO PIENSA RETIRARSE

Cugat, en la charla, revivió los momentos más memorables de su extensa carrera, al tiempo que aclaró que no piensa retirarse: “Jamás. No me gusta. Para descansar ya estará la muerte. De hecho, el 50% de los que se retiran se mueren a los cuatro años. Me gusta aprender algo nuevo todos los días”, expresó, mientras que bromeaba con Basté por no haber leído, aún, su propio libro: “Es que ese no me ayudará a salvar pacientes”.

Uno de los elementos más destacados del relato es el prólogo firmado por Pep Guardiola, quien conoció de cerca al doctor Cugat durante su etapa como futbolista. En su texto, el entrenador del Manchester City subraya no solo la habilidad del cirujano, sino también su capacidad para acompañar al paciente más allá de lo físico, ayudándole a recuperar la confianza y la serenidad.

Ibrahim Afellay, presente en el evento / VALENTÍ ENRICH

La presentación estuvo marcada por un tono cálido y emotivo. Basté recordó la humildad y la humanidad del doctor Cugat, a quien definió como un hombre que ha sabido mantener intacta la pasión por su trabajo pese al éxito y la proyección internacional. El público respondió con aplausos a un relato que, más allá del ámbito médico o deportivo, habla de esfuerzo, vocación y la fuerza de los sueños.