Rakitic, obligado a pedir disculpas tras felicitar a Modric por su fichaje

Ivan Rakitić, centrocampista croata recientemente retirado, no estuvo acertado en su felicitación a Luka Modrić por su fichaje con el Milan. El exjugador del Barça, que le quiso dedicar unas palabras a su compatriota, publicó un post en Instagram adornado por el ya mítico "Sarà perché ti amo", de Ricchi e Poveri, un himno popularizado por sonar antes de los partidos del conjunto 'Rossoneri' en San Siro, pero que esconde un ataque a los aficionados de la Juventus, uno de los grandes rivales del Milan en Italia.

La canción original no es la responsable de ese ataque, sino la versión que hicieron los aficionados italianos, popularizada a través de las redes sociales. En esta versión, la letra sustituye el "Se ci sto bene, sarà perché ti amo" por un contundente "E chi no salta è un gobbo juventino" (Y el que no salta es un jorobado de la Juventus). A los aficionados de la 'Vecchia Signora' no les terminó de sentar del todo bien la elección musical de Rakitic que borró la canción y ofreció una disculpa a través de sus Stories de Instagram: "Deseo ofrecer mis más sinceras disculpas a la afición de la Juventus. Mi única intención era usar una canción del AC Milan para felicitar a mi amigo Luka Modrić, sin tener en cuenta el contexto histórico ni la letra. No tenía ningún deseo de ofender a nadie, y menos a un club al que respeto muchísimo", explicó el futbolista.

La historia de un hit que pasó de las radios a las gradas

Publicada en 1981 después de que el grupo compositor participara en el Festival de San Remo, tuvo que cambiar de siglo para que la canción llegara a los estadios de Italia. A pesar de que el tema se haya popularizado a raíz de los aficionados del Milan, su origen estaría ligado con el otro equipo de la ciudad: El Inter de Milán. Según apuntaba la 'Gazzetta dello Sport', fueron los 'nerazurri' quienes, en un derbi de la 'Maddonina' frente al propio Milan, entonaron las notas de esta canción para elogiar a Adriano, el Emperador.

Aficionados del Milan, en San Siro antes del Milan-Inter de la Serie A del pasado 22 de septiembre. / LaPresse

Años más tarde, los aficionados del Milan hicieron su propia versión e internet se encargó de viralizarla hasta el extremo. De este modo, lo que nació como un cántico contra la Juventus, ha terminado siendo un hit intercontinental presente en los principales eventos deportivos y estadios de alrededor del mundo.

'Derby dei Campioni', la histórica rivalidad entre Juventus y Milan

Para entender el origen de esta letra, debemos tener en cuenta la gran rivalidad que arrastran Milan y Juventus. El 'Derby dei Campioni' representa el choque entre las dos principales potencias futbolísticas del país, los dos clubes más laureados del territorio y proviene de los aficionados 'rossoneri' que, en su afán por competir con el 'Derby de Italia' (duelo que enfrenta al Inter de Milan y la Juventus), le dieron este nombre al partido.

En cuanto a títulos globales y 'Scudettos', la Juventus es la gran dominadora, pues los 71 títulos y las 36 Serie A son incontestables. Por su parte, el Milan, que ha ganado 19 campeonatos ligueros, se erige como el gran dominador de la Copa de Europa con siete, mientras su rival tan solo ha conseguido dos.