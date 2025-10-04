Rakitic desvela la oferta de Cristiano que le pudo sacar del Barça

Ivan Rakitic es una leyenda del fútbol. El centrocampista ha dejado una gran huella en equipos como el Sevilla CF y el FC Barcelona, y lo hace ahora como director técnico del Hajduk Split, en Croacia. De hecho, pese a no haber nacido en el país ilirio (nació en Suiza), la bandera y la cultura croata siempre han acompañado a Ivan. También en la selección, con la que ha conseguido grandes cosas acompañado de su compañero y amigo Luka Modric.

Luka, ahora en Italia en las filas del AC Milan tras dejar el Real Madrid, vive una nueva vida en el calcio.

"Luka está muy contento; me invitó a Milán. Dice que el fútbol es muy diferente al español, pero que se lo está pasando genial. Está muy contento con sus compañeros y con la vida en Italia: su familia está disfrutando de esta nueva etapa, y para nosotros, los futbolistas, la familia siempre es muy importante. Luka tiene que agradecerle todo esto a Igli Tare: fue él quien lo trajo a Milán", dice Rakitic en una entreviata con La Gazzetta Dello Sport. "Pensé que acabaría en el Real Madrid, pero como amigo y hermano, verlo en el Milán me da una alegría inmensa. Celebraré todas sus victorias, tanto personales como de equipo, como si fueran mías."

En la misma entrevista, Rakitic desveló una llamada de Cristiano Ronaldo que le podría haber llevado a la Serie A.

"Cristiano Ronaldo me llamó en 2019 para ir a la Juve. Y, sinceramente, me hubiera gustado jugar en Italia; es el arrepentimiento de mi carrera. En parte fue que no por el traspaso y en parte porque ya estaba en el Barcelona. Tuve suerte, jugué en el Barça y luego volví al Sevilla y al Hajduk. Habría sido fascinante, pero fue bonito de todas formas", decía Rakitic. "Siento una gran admiración por el fútbol italiano y su estilo de vida, y también soy el mayor fan de Gattuso, quien me entrenó en el Hajduk el año pasado".

Y no fue la primera vez que estuvo cerca de Italia. En 2011, cuando estaba a punto de fichar por el Sevilla, recibió una llamada de "uno de los tres grandes de Italia", pero ya había dado su palabra al presidente sevillano: "Me cuesta perdonarme por haber dicho que no, pero mi palabra vale más que un contrato".

Tras esa decisión, Rakitic fichó por el Barça en 2014, donde ganó cuatro Ligas y la Champions League en 2015 y volvió al Nervión en 2020 con 13 títulos bajo el brazo.

Finalmente, Rakitic desveló que su idea es ser entrenador en el futuro y que está estudiando para ello.