Rakitic desmiente su retirada: "Aún queda trabajo por hacer..."

El medio croata Sportske novosti 'provocó' una lluvia de bonitos mensajes hacia Ivan Rakitic. Habían asegurado que el centrocampista croata colgaría las botas a los 37 años después el próximo fin de semana después de jugar su último partido con el Hajduk Split contra el Šibenik. Sin embargo, el ex del Barça salió al paso para desmentir la información, y agradecer, a su vez, los mensajes que recibió.

El sábado, en el estadio de Poljud, Rakitic fue sustituido en los minutos finales del partido ante el Rijeka (2-1) tras sufrir un golpe. En el banquillo no pudo contener la emoción. Esas lágrimas, junto a la información publicada por el citado medio croata, invitaron a pensar en una despedida del fútbol, pero fue el propio jugador el que aclaró que no ha tomado ninguna decisión.

"Gracias por vuestros mensajes. Las emociones forman parte del fútbol, pero no he tomado ninguna decisión ni he hecho ningún anuncio oficial. Aún queda trabajo por hacer antes de colgar las botas, escribió en Instagram.

Leyenda del Barça, Sevilla y Croacia

Rakitic, internacional con Croacia en 106 ocasiones, ha tenido una carrera brillante con pasos por el Basilea, Schalke 04, Sevilla (en dos etapas), Barcelona, Al-Shabab y ahora el Hajduk.

En su palmarés figuran 17 títulos, 12 de ellos con el Barça: una Champions League, cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España y un Mundial de Clubes. También conquistó la Copa de Suiza (2006/07), la Copa de Alemania (2010/11) y dos Europa Leagues con el Sevilla (2013/14 y 2022/23).

Xavi y Rakitic en un partido entre Sevilla y Barça (2021) / Javi Ferrándiz

Considerado uno de los grandes centrocampistas de la historia reciente del Barça y del fútbol croata, Rakitic fue elegido mejor jugador croata del año en 2015. Además, con 438 partidos en LaLiga, es uno de los extranjeros con más encuentros en la historia del campeonato, solo por detrás de Benzema, Donato, Messi y Griezmann.

Aunque sus lágrimas en el último partido con el Hajduk Split alimentaron la idea de una despedida inminente, todo apunta a que Rakitic aún tiene cuerda para rato. Por lo menos, ese es el mensaje que él ha querido transmitir.