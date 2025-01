Rajan contra Mourinho en Turquía: "Es una vergüenza"

No están siendo semanas fáciles para José Mourinho en el Fenerbahçe. El conjunto turco venció al Konyaspor (2-3) en su partido de la liga turca en la jornada de ayer, pero se mantiene ocho puntos por detrás del Galatasaray en la lucha por el título liguero. Una situación que mantiene al portugués alterado y que ha conducido a sus insistentes críticas a la competición.

Y es que tras el partido, en la sala de prensa, Mourinho volvió a hacer de las suyas y no dudó en criticar duramente al campeonato turco: "Es una pena que en la Liga turca no siempre haya partidos decentes. Porque la historia de algunos partidos está escrita de antemano. Mi equipo no es perfecto, pero si todos los partidos se jugaran normalmente como hoy estaríamos en un torneo. La posición sería diferente, también los equipos que están detrás. Esa es nuestra situación, pero, como dije, la historia de algunos partidos está escrita de antemano. Seguiremos luchando como lo hicimos hoy", comentó el entrenador.

Unas declaraciones incendiarias que provocaron la reacción de Fettah Can, famoso cantante turco, que aprovechó su cuenta de 'X' para atizar al técnico luso: "Quien condenó al Fenerbahçe a este fútbol despreciable debería dimitir inmediatamente. Es una pena, una vergüenza. Estamos absolutamente desconsolados". Un comentario que fue borrado posteriormente, y así lo justificó el propio cantante: "Borré lo que escribí amigos, estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos, no es necesario. ¡Mourinho, haz las maletas y vete!", agregó el artista.

No son nuevas las palabras de disconformidad del ex entrenador del Real Madrid contra la liga turca. Unos comentarios (persistentes) que le están generando cada vez más enemigos. El último de ellos una celebridad en el país y, al mismo tiempo, fiel seguidor del Fenerbahçe.

En cualquier caso, una más de José Mourinho, que vive una compleja situación en Turquía. Pese a haber sido ratificado en el cargo por el presidente del club turco recientemente, su continuidad no está asegurada al 100% y el título de liga se antoja un objetivo cada vez menos realista, sobre todo teniendo en cuenta el gran rendimiento de su máximo rival en la lucha por el campeonato.