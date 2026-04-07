Rajadón de Mourinho contra su plantilla: "Hay jugadores que ya no quiero que jueguen más conmigo"

Clima muy tenso el que se respira en el Benfica, que ya es tercero en Portugal a siete puntos del líder FC Porto. Las 'Águilas' se autodescartaron este lunes del título liguero tras empatar frente a un Casa Pia que pelea por evitar el descenso. Y en ese contexto, la situación con Mourinho atraviesa un periodo de altibajos que terminó estallando en la rueda de prensa posterior.

Todo tras un gol de Rafael Brito en el minuto 78 que impidió la victoria del Benfica, que diez minutos antes se había adelantado por medio de Richard Ríos tras una nefasta primera mitad en la que apenas generaron peligro sabiendo que todavía mantenían opciones de ganar el campeonato tras el pinchazo previo del Porto. Pero ni así.

Arrancó su discurso el técnico luso asegurando que el Benfica ya no puede luchar por la Liga: "Usted dice que perdimos dos puntos, yo te diría que perdimos las últimas posibilidades que teníamos de luchar por el título y dejamos de depender de nosotros mismos para quedar en segundo lugar". Y a partir de ahí, llegó la rajada contra sus propios futbolistas, sabedor 'Mou' de que en Portugal tan solo los dos primeros clasificados van a la Champions.

"No comen fútbol, se olvidan de la realidad"

"No me gustó la primera parte. Al descanso, hablamos sobre lo que teníamos que cambiar tácticamente, e intenté que entendieran, porque hay algunos jugadores que parece que no comen fútbol y olvidan la realidad. Les hice clases de matemáticas: si no ganamos este partido, adiós a la lucha por el título, pero si ganamos, la lucha por la segunda plaza continúa", declaró en Sport TV.

Pero no se quedó ahí Mourinho, que insistió en una rajada que ya se ha vuelto viral en Portugal: "Me atrevo a decir que tuvimos un 75/80% de posesión de balón. Es absurdo, y después de estar ganando por 1-0, vi indiferencia, sin energía, no hubo esa hambre de quien se está jugando mucho. Porque para quedar terceros hasta podemos perder todos los partidos. Estoy profundamente decepcionado".

"No quiero que jueguen más"

Y no culpabilizó al 100% a los jugadores del pobre balance en Liga del Benfica, pero sí quiso señalar a alguno de ellos sin dar nombres: "Existen perfiles de futbolistas que, independientemente de la cuenta bancaria y de los títulos, tienen hambre. Y luego hay otros futbolistas que se toman la vida a la ligera, y eso me entristece".

"Soy entrenador hace 20 y tantos años y no consigo modificar mi forma de ser y después hay jugadores que, repito, no son malos profesionales, pero les falta eso. Tengo que pensar con cuidado, pero en estos momentos hay ciertos jugadores que ya no quiero que jueguen más conmigo. Simplemente no quiero hacerlos jugar más. Pero son activos del club y hay valores más altos en juego".

Su futuro, en el Benfica

Otro de los temas calientes que envuelven la figura de Mourinho es el de su futuro. Y es que un reportaje de 'CNN Portugal' hizo saltar las alarmas al asegurar que Jorge Mendes, representante del técnico luso, estaba haciendo todo lo posible para que se marchara del Benfica a final de temporada.

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Pero el que fuera entrenador del Real Madrid, club para el que llegó a sonar como relevo de Xabi Alonso, desmintió la noticia: "No sé si pasó algo durante el partido, porque antes no pasó nada. Jorge Mendes es mi agente, pero soy dueño de mi propia decisión. Y mi decisión es que me gustaría seguir en Benfica".