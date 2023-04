La 'rajada' de Bogarde: "Lo di todo y me tiraron a la basura"

En una entrevista en 'Ziggo Sport', el exjugador neerlandés cargó contra la directiva del Ajax Bogarde fue destituido como segundo entrenador del Ajax la temporada pasada sin demasiadas explicaciones

A Winston Bogarde no le gustaron nada las formas en las que el Ajax, y más concretamente el director deportivo Van der Sar, lo echó. No le dieron demasiadas explicaciones y en una entrevista para 'Ziggo Sport' ha aprovechado para cargar contra la directiva del club 'ajacied'. Club, por cierto, donde Bogarde jugó antes de fichar por el Milan y el FC Barcelona.

"Lo di todo por el club y me tiraron a la basura. Claro que me gustaría volver, el Ajax es un gran club, pero mientras esté Van der Sar que no me llamen", aseguró el exfutbolista neerlandés. Hasta la campaña pasada era el segundo entrenador del Ajax, pero parece que ni el club ni Schreuder querían seguir contando con él.

Casualidades o no, desde que se marchó el club deportivamente ha caído en picado, sobre todo esta campaña: "Es doloroso ver al club tan mal esta temporada después de grandes años en la Champions. La dirigencia ha tomado muchas decisiones equivocadas y eso se filtra al primer equipo. El ADN del Ajax se diluye cada vez más en el club. En el primer equipo echo de menos ciertas cosas a las que los jugadores pueden recurrir cuando las cosas van mal".