Rafa Márquez ya conoce sus primeros rivales al frente de México

La tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección de México llegó a su fin con la eliminación en octavos de la Copa del Mundo de FIFA frente a Inglaterra, en un torneo en el que, pese a no haber logrado la ansiada clasificación a la ronda de cuartos de final, 'el tricolor' dejó grandes sensaciones al ganar sus tres duelos de fase de grupos e imponerse a Ecuador en dieciseisavos. Así, después de haber dirigido al combinado nacional entre 2001 y 2002 y entre 2009 y 2010, la última aventura del 'vasco' Aguirre terminó, para dar paso a la era de una de las máximas leyendas del fútbol mexicano: Rafa Márquez.

Márquez causó una gran impresión en su etapa al frente del Barça Atlètic, lo que le valió una llamada de la federación mexicana para convertirse en el asistente de Aguirre hasta que finalizara el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuando pasaría a tomar las riendas del proyecto. Ahora, dicho momento ha llegado y el exjugador es el seleccionador del 'Tri'. Incluso, el nuevo técnico ya conoce los duelos en los que dirigirá por primera vez a su país.

Inicio del proyecto en Estados Unidos

La selección mexicana volará en septiembre a Estados Unidos para jugar tres encuentros en una gira por el país contra rivales sudamericanos. Lo curioso es que, al haberse disputado la más reciente edición del Mundial en tierras 'yankees', algunos podrían pensar que México regresará a la tierra del Tío Sam, aunque lo cierto es que durante su participación en la Copa del Mundo jugó todos sus choques en territorio mexicano.

Rafa Márquez, exjugador del Barcelona y actualmente técnico de la Selección Mexicana / EFE

Los encargados de realizar el anuncio este jueves de los duelos que darán inicio al proyecto Márquez han sido la Federación Mexicana de Fútbol y Soccer United Marketing. Los rivales del 'Tri' serán Colombia, a quien se medirá en el debut del nuevo seleccionador el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore; la Selección de Perú, contra quien jugará el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y Chile, en el partido que cerrará la gira el martes 6 de octubre en el histórico Coliseo de Los Ángeles.

Así, la gira por Estados Unidos servirá a Rafa Márquez para preparar al equipo de cara a la Liga de Naciones de Concacaf, pues disputará los cuartos de final de la competición en noviembre de este año, así como para ir consolidando un proyecto preparado para hacerse con la Copa Oro de 2027 y, mirando más hacia el futuro, intentar mejorar sus últimas participaciones mundialistas en la edición de 2030.