¡Rafa Benítez vuelve a escena con un contrato millonario!

Rafa Benítez ya tiene nuevo destino. El que fuera entrenador de Real Madrid, Valencia o Celta aterrizó ayer jueves en Atenas para firmar con el Panathinakos griego, equipo con el que será presentado de forma oficial el sábado en un acto que tendrá lugar en la ciudad deportiva del club en Koropí, según apunta la prensa de Grecia.

A sus 65 años, será la decimoséptima etapa de Benítez en los banquillos, tras pasar anteriormente por clubes de LaLiga, la Premier, la Serie A y la Superliga de China, entre los que destacan el Real Madrid, el Inter, el Valencia -con quien ganó una UEFA-, el Liverpool -ganador de la Champions League- o el Chelsea -conquistando una Europa League-.

Benítez se pondrá manos a la obra a partir del próximo domingo, cuando el Panathinaikos reciba en casa al Asteras Tripolis, tan solo tres días después de caer frente al Feyenoord (3-1) en la tercera jornada de la Europa League, disputada ayer con Kontis como interino. En la competición europea no anda por el buen camino, pues tras debutar con goleada ante el Young Boys (1-4), cayó en casa ante el Go Ahead Eagles (1-2).

Un contrato millonario

El entrenador español, que fue destituido del Celta en marzo de 2024, regresará a los banquillos 17 meses después firmando un contrato millonario de dos temporadas que le convertirá en el técnico mejor pagado de toda la historia del fútbol griego. Además, el cuerpo técnico que acompañará al madrileño recibirá un salario conjunto de unos 600.000 euros.

Según informó 'De Telegraaf', Rafa Benítez cobrará 3,97 millones de euros por cada uno de los dos años por los que firmará con el Panathinaikos, equipo que ocupa la séptima plaza en la Superliga de Grecia tras sumar solo dos victorias en seis jornadas y que ya ha tenido esta temporada otros dos entrenadores, Rui Vitória y Christos Kontis.