¡Fin a una racha histórica del Bayern!

Este Bayern de Múnich no era ni inevitable, ni imparable, ni imbatible. Los de Vincent Kompany vieron frenados su espectacular, e histórica, racha de victorias este sábado con un empate en su visita al Union Berlín. Nadie en las grandes ligas había empezado tan bien una temporada, en concreto la racha de los bávaros llegó a su fin con 16 triunfos seguidos, entre Supercopa Alemana, Bundesliga, Champions League y DFB-Pokal.

Querían la decimoséptima victoria para seguir aumentado la ventaja en la cabeza de la clasificación, sin embargo, el Union Berlín se convirtió en el primer tropiezo del conjunto muniqués en el actual curso. De hecho, no empezó nada bien el encuentro para los intereses del equipo bávaro. Tras el susto del gol anulado a Ansah a los diez minutos, el Union Berlín consiguió adelantarse mediante Danilho Doekhi pasado el ecuador de la primera mitad.

Pero, una vez más, apareció el talento de Luis Díaz con un antológico tanto para empatar el encuentro antes del descanso. Todo parecía encaminarse a otra remontada de los muniqueses, pero Doekhi presentó su candidatura a villano del Bayern de Múnich en los últimos minutos con su segundo tanto del partido. La racha de triunfos ya estaba perdida, aunque Harry Kane tiró de orgullo para salvar un punto y, al menos, seguir invictos esta campaña.

El Bayern finaliza esta histórica marca de 16 triunfos seguidos desde el arranque de la temporada. Lejos quedan las trece victorias consecutivas del AC Milan en 1992-23, o los 11 triunfos seguidos del Real Madrid (1961-62 y 1968-69), Tottenham Hotspur (1960-61) y Borussia Dortmund (2015-16). ¿Quién será el próximo equipo en superar este registro?