Rabiot y Rowe se reencuentran: "Es buena persona"

El Olympique de Marsella fue uno de los equipos del verano en Europa, pero principalmente, en Francia. Vivieron las dos caras de la moneda. Por una parte, se reforzaron muy bien y formaron un equipo muy competitivo; sin embargo, por otro lado, fueron noticia negativamente por un duro enfrentamiento entre dos de sus jugadores: Adrien Rabiot y Jonathan Rowe. Ante dicha situación, la entidad marsellesa -con Pablo Longoria y Roberto De Zerbi a la cabeza- fue dura y decidió apartar a ambos jugadores y abrirles la puerta de salida. En los últimos días de mercado, los dos encontraron destino en la Serie A: Rabiot, al Milan; y Rowe, al Bolonia. Este domingo (20:45 horas) se reencontrarán en el partido correspondiente a la jornada 3 que se disputará en San Siro, pero Rabiot ya ha tenido buenas palabras para su excompañero: "Jonathan es una buena persona".

En los días previos a un partido con más morbo del que tendría normalmente, Adrien Rabiot y Jonathan Rowe acaparan todos los focos. Ni el posible debut de uno de los fichajes estrella del Milan, Christopher Nkunku, consigue desvíar la atención. Tras el epsiodio vivido, todo el mundo esperaba que el ambiente estuviera muy caldeado; sin embargo, Rabiot ha sorprendido en su rueda de prensa de presentación como jugador 'rossoneri'. "Con Jonathan, no hay nada especial. También hablamos cuando él fichó por el Bolonia y yo por el Milan. Nos escribimos para desearnos lo mejor y decirnos que nos volveríamos a ver en el San Siro. Será genial volver a verlo", ha declarado el francés ante la estupefacción de los periodistas presentes.

Rabiot espera a Rowe: "Estaré encantado de verlo"

Pero todo ello no ha quedado aquí y el canterano del PSG solo ha tenido buenas palabras para Rowe. "Lo que pasó en el OM es algo de vestuario que puede pasar en cualquier sitio. Pero no ha cambiado la relación que tengo con él. Estaré encantado de verlo, y él estará encantado de verme", ha explicado. Por lo tanto, parece que el ambiente no será ni mucho menos el esperado, pero seguro que las cámaras seguirán a ambos jugadores para no perder detalle de todo lo que ocurra en el césped del Estadio de San Siro.