Rabiot se pelea en el vestuario con Rowe... y el Marsella les declara transferibles

No hay buen ambiente en el vestuario del Olympique de Marsella. Después de la derrota por 1-0 ante el Rennes en la primera jornada de Ligue 1, estalló una escalada de tensión entre dos futbolistas, el centrocampista francés Adrien Rabiot y el joven extremo inglés Jonathan Rowe. Según informaron varios medios, ambos tuvieron una acalorada discusión que casi derivó en enfrentamiento físico y fue necesaria la intervención del cuerpo técnico y del director deportivo para evitar que la situación fuese a mayores.

Como consecuencia del incidente, el club, mediante un comunicado, calificó el comportamiento como “inaceptable” y tomó la drástica decisión de suspender a ambos futbolistas del primer equipo. Además, fueron oficialmente incluidos en la lista de trasnferibles, con lo que su continuidad en el club queda, por ahora, en entredicho.

“El Olympique de Marsella ha anunciado que Adrien Rabiot y Jonathan Rowe han sido incluidos en la lista de transferibles del club. Esta decisión se tomó debido al comportamiento inaceptable en el vestuario después del partido contra el Stade Rennais FC, de acuerdo con el personal técnico y de acuerdo con el código de conducta interno del club. La decisión fue comunicada por el club a los dos jugadores este lunes”, dice la nota del club.

Jonathan Rowe, quien había llegado al Marsella procedente del Norwich City en verano de 2024 tras una cesión con obligación de compra, se había distinguido por su buen rendimiento en la Eurocopa Sub-21, marcando el gol decisivo en la final. Tras este altercado, diversos equipos italianos como Roma y Bolonia han mostrado interés en ficharlo. Además, según algunos informes, también hay interés de clubes en la Premier League.

Por su parte, Rabiot, pieza clave y uno de los capitanes del equipo, se había consolidado como líder durante la temporada anterior. No obstante, el club le ha recriminado no solo el conflicto en sí, sino también una supuesta falta de compromiso durante la pretemporada, lo que ha acelerado su salida. Incluso se menciona un posible interés del AC Milan, bajo petición de Massimiliano Allegri.

Si nada cambia hasta finales de mes, ambos jugadores están sancionados, fuera de los entrenamientos del primer equipo y a la espera de encontrar destino. Su altercado ha alterado el inicio prometedor de la temporada del Marsella y ha puesto en duda su futuro inmediato con el club.