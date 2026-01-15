Rabiot y Maignan se ceban con Cesc Fàbregas

El Milan sumó este jueves tres puntos casi hasta inesperados por cómo se desarrolló el partido ante el Como 1907 (1-3), pues se vistió de equipo superviviente en la primera mitad ante los hombres de Cesc Fàbregas gracias a un excelso Mike Maignan bajo palos y de combinado resolutivo en área rival gracias a un desatado Adrien Rabiot.

Todo lo que le pudo salir mal al Como le salió mal. Había preparado Fábregas el partido perfecto ante Massimiliano Allegri. Rabiot y Maignan se encargaron de convertirlo en una pesadilla para el español. Era un duelo entre un equipo que no había perdido en casa y otro que no había perdido a domicilio. Ensanchó el técnico catalán un metro el campo para controlar mejor a los 'rossoneri'. Y le funcionó.

Los 'lariani' fueron claramente superiores a los milanistas. El tanto de cabeza de Kempf en el minuto 10 confirmó una superioridad que se mantuvo casi todo el encuentro.

Sin embargo, no todo en el fútbol es el control. Que se lo digan a Allegri, cuyo estilo muchas veces busca más efectividad que dominio. Esta vez tuvo un ángel de la guarda situado bajo palos. Un portero que ya acostumbra a salvar al Milan pero que en esta ocasión brilló como pocas veces. Porque cada ataque del Como, cada internada, cada centro lateral, cada disparo lejano... quedó en nada por su culpa.

Frustró de manera implacable a los Nico Paz y compañía. Los mismos que se vieron superiores a casi todo el Milan. Les faltó el último paso. Toparon con el muro francés. Una mano derecha a un disparo de Nico Paz en la frontal. Una doble espectacular a Da Cunha, quizá la que más del choque, primero al remate a bocajarro y la segunda cayendo antes de que llegara el francés al balón. Tremenda.

Tantas ocasiones al limbo por culpa de Maignan y nada del Milan. Hasta que en el último minuto del primer acto, de manera imprevista, Saelemakers robó arriba y lazó en profundidad a Rabiot. El centrocampista, potente, llegó justo antes que Kempf. El VAR confirmó el penalti y Nkunku transformó. Empate a uno inexplicable para el Como y Fàbregas.

No bajó los brazos la revelación de la Serie A. Pero Maignan tampoco bajó el nivel. Apareció para rubricar otra mano a Douvikas ya en la segunda mitad. Abajo al palo corto. Y una segunda a un Nico Paz que poco después consiguió evitar al meta galo pero topó con el larguero. Fue misión imposible para el Como superar a Maignan.

Entre medias, otra contra relámpago del Milan. Leao a la carrera, Rabiot, otra vez, al espacio. Y golazo del centrocampista favorito de Allegri, el mismo que fichó desde Marsella tras haber sido su protegido en la 'Juve'. No terminó ahí el 'show' de Adrien. Porque en el 88, se inventó un disparo desde fuera del área para completar su noche perfecta. Penalti provocado y dos goles para sacar las castañas del fuego al Milan, que se queda a tres puntos del líder, el Inter, y tres por encima del Nápoles, tercero.

El Como 1907, por su parte, se mantiene sexto, a cinco puntos del Roma.