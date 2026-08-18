Quique Setién vuelve al ruedo: "Ya ha dado el 'Ok' a la oferta que le han presentado"

Quique Setién lleva más de un año alejado de los banquillos. El técnico cántabro no dirige desde su aventura en China y, a sus 67 años, espera una oportunidad que le permita volver a ponerse al frente de un proyecto importante. Ahora, esa oportunidad podría estar mucho más cerca de lo que parece.

Su última experiencia fue en el Beijing Guoan, club que abandonó a comienzos de 2025. Desde entonces, el entrenador español ha permanecido sin equipo después de una trayectoria que le ha llevado por algunos de los banquillos más importantes de España.

Racing de Santander, Poli Ejido, Logroñés, CD Lugo, UD Las Palmas, Real Betis, Barça y Villarreal forman parte de un currículum que, pese a su extensión, todavía tiene una asignatura pendiente: levantar un título.

GRAF9840. MADRID, 01/03/2020.- El entrenador Quique Setién del Barcelona durante el partido ante el Real Madrid, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Santander, este domingo en estadio Santiago Bernabéu. EFE/Rodrigo Jiménez / Rodrigo Jiménez. EFE

Setién llegó al Camp Nou en enero de 2020 para sustituir a Ernesto Valverde, pero su aventura duró apenas unos meses. El histórico 2-8 ante el Bayern de Múnich en la Champions terminó convirtiéndose en el punto final de una etapa que no funcionó. Después de aquello, el técnico emprendió nuevos caminos hasta aterrizar en el fútbol chino. Ahora, más de un año después de su salida, su nombre vuelve a aparecer con fuerza en el mapa internacional.

El entrenador cántabro se ha convertido en una de las principales opciones de un histórico de la Liga MX, que busca nuevo técnico después de la salida de Guido Pizarro: Tigres. La información fue adelantada por el agente español Franco Fernández, quien asegura que las conversaciones han ido mucho más lejos de un simple contacto.

Quique Setién y Eder Sarabia, durante un partido de su etapa como compañeros de trabajo / EFE

“Si no cambia nada, Quique Setién será el DT de Tigres, todo está pactado. El entrenador ya dio el 'Ok' a la oferta que presentó el equipo felino”, publicó en sus redes sociales. La noticia también ha sido recogida por diferentes medios mexicanos, que sitúan al español en una posición privilegiada en la carrera por el puesto.

Aunque Setién no está solo en la carrera. Juan Carlos Osorio y Guillermo Barros Schelotto también han aparecido entre las alternativas manejadas por la entidad mexicana. Así, el nombre de Setién ha pasado en cuestión de horas de ser una posibilidad prácticamente desconocida a convertirse en el candidato que más expectación está generando.

Después de más de un año lejos de los banquillos, el cántabro podría estar preparando su regreso. Y lo haría cruzando de nuevo el Atlántico, esta vez para afrontar un desafío completamente diferente en México. Si las informaciones de Franco Fernández se cumplen, Quique Setién está a un paso de volver al ruedo.