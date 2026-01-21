¡Queman la estatua de Cristiano Ronaldo en Madeira!

Las rivalidades hacen que el fútbol tenga más emoción para los aficionados. Sin embargo, esta intensidad debe mantenerse siempre dentro del terreno de juego y no puede traspasar los límites del respeto, dando lugar a actitudes que provoquen acciones negativas. No obstante, en algunas ocasiones hay personas que sobrepasan esta línea y llevan la pasión futbolística más allá de lo deportivo, protagonizando comportamientos reprochables que nada tienen que ver con el fútbol.

En esta ocasión, el incidente tuvo lugar en la entrada del museo de Funchal, la principal ciudad de la isla de Madeira, donde la estatua de Cristiano Ronaldo, uno de los grandes atractivos del lugar, fue vandalizada y posteriormente quemada por un joven, quien además grabó la acción.

Inaugurado en 2013 en Funchal, la ciudad natal de Cristiano Ronaldo, el museo dedicado al futbolista exhibe una amplia colección de camisetas y premios que marcan su trayectoria. Desde su apertura, miles de visitantes han pasado por sus instalaciones, muchos de ellos posando para fotografías junto a la estatua a tamaño real del astro portugués.

Ahora, la policía de Madeira ya se encuentra trabajando para identificar al responsable del ataque a la estatua de Cristiano Ronaldo. Aunque el propio autor difundió un vídeo de la acción, se tomó la precaución de pixelar su rostro para evitar ser reconocido.

En su perfil, el autor del ataque a la estatua del astro portugués se describe como “una persona, freestyler y un hombre local”. Además, en la publicación que acompañaba al vídeo dejó un mensaje enigmático: “Este es el último aviso de Dios”.

Esta es la segunda vez que la estatua de Cristiano Ronaldo sufre actos de vandalismo. En 2016, varios individuos la pintaron con el nombre y el número ‘10’ de Lionel Messi.