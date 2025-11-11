Las quejas de Neymar incendian el ambiente en el Santos

El comportamiento de Neymar no ha gustado nada en el Santos, y la situación empieza a ser límite en el 'Peixe', que pelea por escapar del descenso en el Brasileirao. La conducta del crack brasileño antes, durante y después de la derrota contra Flamengo fue la gota que colmó el vaso. Tanto, que algunos medios en Brasil aseguran que ha pasado de héroe a villano.

La derrota por 3-2 contra el colíder del campeonato junto al Palmeiras hizo estallar la bomba. Neymar, que fue titular por primera vez desde el 14 de septiembre, cuando se lesionó, dejó ver sobre el césped de Maracaná toda su frustración en forma de quejas, gritos, aspavientos y recriminaciones a sus compañeros. Incluso bajó a buscar el balón hasta su área para después reprochar personalmente a uno de ellos un 'pelotazo' hacia adelante.

"¿Me vas a quitar?"

Cuando su entrenador, el argentino Juan Pablo Vojvoda, lo sustituyó en el minuto 85, no dudó en cuestionar la decisión delante de todos los presentes. "¿Me vas a quitar?", le dijo con cara de desaprobación. Después dejó claro que estaba disconforme con la decisión, chocando la mano a sus compañeros a desgana y marchándose directamente a los vestuarios. Periodistas del país, como Carlos Eduardo Lino, calificaron su comportamiento de "despreciable".

Neymar cruzó toda la cancha para hacer el SAQUE DE ARCO y salir por abajo, y su compañero tiró el PELOTAZO PARA ARRIBA.



Ney no lo podía creer. 😅🇧🇷pic.twitter.com/pJLiJGQaBY https://t.co/t2Jc5Mjpt3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 10, 2025

Tras el partido, también criticó al árbitro públicamente: "El árbitro es muy malo y, además, es arrogante. Cada vez que vamos al vestuario, dice que solo puede hablar con él el capitán, pero vas a hablar con él y te da la espalda y sale corriendo. Vas a hablar con él y te amenaza. Es muy complicado", dijo el brasileño.

Los compañeros, señalados

Según recoge 'Globo Esporte', en el club están muy molestos con el jugador, y la afición cada vez lo ve más como un villano que como un héroe. La opinión generalizada es que expone a los jugadores al ridículo en repetidas ocasiones y que piensa que sus compañeros no tienen el nivel para ayudar al equipo a salvar el descenso. Pese a ello, la misma fuente asegura que no habrá castigo para el '10', porque a nivel interno se considera que todo está resuelto.

Neymar, sustituido ante Flamengo y con el Santos en descenso / RRSS

Neymar, tras el partido, pidió disculpas por su comportamiento, especialmente por marcharse directamente al vestuario lanzando un vaso de agua, y dejó claro que su molestia fue con el papel del árbitro y no con sus compañeros. Sea como sea, el Santos necesita un cambio radical para salvar la categoría. También necesita el mejor nivel del '10', que se ha perdido más de la mitad del campeonato por lesión. El próximo partido será ante el Palmeiras, líder del campeonato junto a Flamengo.