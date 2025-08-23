Quejas hacia el favoritismo por el Al Nassr en la Supercopa de Arabia

El jugador del Al Ahli, Ivan Toney, ha provocado un terremoto futbolístico en Arabia Saudí. El futbolista inglés, con pasado en equipos como Newcastle o Brentford, habló en la rueda de prensa previa a la final que su equipo juega ante el Al Nassr para la Supercopa saudí que se disputa en Hong Kong este sábado, y se quejó del trato recibido en comparación al equipo de jugadores como Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Kingsley Coman, Aymeric Laporte, Sadio Mané o Íñigo Martínez.

"Para ser sincero, la preparación y el trato que hemos recibido ha sido una locura. Hemos estado en el peor campo. Hemos estado entrenando después de otros equipos", decía Toney en referencia al AL Nassr. "Probablemente hemos sido el equipo más odiado, el que nadie quiere que gane, así que eso nos da ese hambre extra y esa lucha por ganar algo contra estos equipos".

"Se pudo ver en el partido del otro día (una victoria por 5-1 sobre Al-Qadsiah en la semifinal), no hubo remordimientos por ellos. Queríamos marcarles cada vez más, y lo hicimos", añadía el inglés sobre el partido de las semifinales. "Ojalá podamos aprovechar esa energía y ese entusiasmo que llevamos dentro para ganar la final. Creo que esto demuestra lo que somos. Seguimos adelante. No ha sido nuestro mejor partido, pero seguimos adelante y sacamos esa chispa al campo".

Por su parte, el Al Nassr, que venció al Al Ittihad de Karim Benzema en semifinales, está cerca de conseguir el primer título oficial desde que CR7 forma parte del equipo amarillo, y parece que así queren que sea en Hong Kong. Al menos, según la perspectiva de Toney, que comparte equipo con jugadores como Edouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez o Enzo Millot, y son los actuales campeones de la Champions asiática ganando al gigante saudí Al Hilal en la final.