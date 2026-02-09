FÚTBOL INTERNACIONAL
Así quedan todas las inscripciones en la Champions League: Lookman, Endrick, Dro, Cancelo... y una reválida europea
La Champions, la Europa League y la Conference ya han hecho oficiales las modificaciones en las listas de todos los clubes europeos para la fase final de las competiciones internacionales
Tanto el mercado de fichajes como la primera fase de las diferentes competiciones europeas han llegado a su fin y es momento de cambios. Una vez concluida la fase liga tanto de la Champions como de la Europa League y de la Conference, la UEFA permite ahora que los clubes participantes puedan inscribir hasta tres nuevos futbolistas de cara a las eliminatorias.
Dicha 'ventana' es aprovechada por los equipos para dar una segunda oportunidad a aquellos que se quedaron fuera en septiembre pero sobre todo para permitir que sus fichajes de invierno puedan disputar competición internacional. El ejemplo más claro es el de Dro, que no pudo disputar la última jornada de Liga de Campeones frente al Newcastle, pero sí podrá participar en la ronda extra de dieciseisavos de final si Luis Enrique lo considera oportuno.
Más allá del canterano azulgrana, ¿cuáles han sido las nuevas inscripciones de cara a la fase decisiva de la temporada? Hacemos un repaso por las listas de los principales equipos del continente. de los clubes españoles que todavía siguen vivos por Europa.
Cancelo y Lookman, dentro
En el caso de LaLiga, la competición mantiene todavía con vida tanto al FC Barcelona como al Real Madrid y al Atlético de Madrid. En el caso de los azulgranas, el único fichaje invernal -Joao Cancelo- ya ha sido inscrito para los octavos de final, mientras que han sido dados de baja Ter Stegen y el propio Dro, que figuraba en la Lista B.
Cabe recordar que la Lista B es ilimitada pero con restricciones para canteranos. De hecho, se pueden incluir jugadores hasta 24 horas antes de cualquier partido. Un futbolista puede figurar en la Lista B si ha nacido a partir del 1 de enero de 2004 (Sub-21) y, desde que cumplió 15 años, ha jugado en ese club durante un período ininterrumpido de dos años, o tres años con una cesión a una entidad de la misma federación.
Regresando al tema en cuestión, el Real Madrid no ha realizado prácticamente ninguna modificación, salvo la baja de un Endrick que se marchó al Olympique de Lyon, donde brilla con goles a cascoporro. Y finalmente, el Atlético es quien más movimiento ha producido en su lista para la Champions. Los de Simeone, el equipo de LaLiga que más se ha reforzado, han inscrito a su nueva estrella Ademola Lookman y a Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, mientras que causan baja Gallagher, Raspadori y Carlos Martín.
Betis, Rayo y Celta se refuerzan
En la Europa League también encontramos alguna que otra modificación en clave española, como la inclusión del nuevo fichaje del Real Betis Antonio Fidalgo, que ocupa el lugar de un Lo Celso lesionado de larga duración.
También el Celta se ha movido en ese aspecto, incorporando a Joseph Aidoo y a sus tres fichajes: Álvaro Núñez, Matías Vecino y Fer López. Curioso es el caso de este último, que llegó en el mercado de invierno pero que ya pudo disputar la última jornada de la fase de grupos frente al Estrella Roja al haber pasado antes por la cantera celeste durante muchos años, lo que le permite figurar en la ilimitada Lista B. De la Lista A causan baja Fran Beltrán, Bryan Zaragoza y Damián Rodríguez.
Y el último club español todavía con vida es el Rayo Vallecano, que ha podido inscribir a sus refuerzos Mendy e Ilias Akhomach, pero no a Carlos Martín, cuya marcha del Atlético le ha dejado fuera de la Champions. Jugadores como Fran Pérez y Vertrouwd causan baja de la lista rayista por decisión del club por falta de 'espacio' en la Lista A ante la ausencia de canteranos.
CAMBIOS EN LAS LISTAS EUROPEAS
- FC Barcelona | Altas: Joao Cancelo. Bajas: Ter Stegen y Dro (Lista B).
- Real Madrid | Altas: Ninguna. Bajas: Endrick.
- Atlético de Madrid | Altas: Ademola Lookman, Obed Vargas y Rodrigo Mendoza. Bajas: Gallagher, Raspadori y Carlos Martín.
- Real Betis | Altas: Antonio Fidalgo. Bajas: Lo Celso.
- Celta | Altas: Joseph Aidoo, Álvaro Núñez, Matías Vecino y Fer López (Lista B). Bajas: Fran Beltrán, Bryan Zaragoza y Damián Rodríguez.
- Rayo Vallecano | Altas: Mendy e Ilias Akhomach. Bajas: Fran Pérez y Vertrouwd.
Pluses en Europa
A nivel europeo, son muchos los nuevos 'fichajes' de cara la fase decisiva de los torneos, sobre todo en una Champions League con infinidad de refuerzos de lujo con un mismo objetivo: levantar la 'Orejona' en Budapest.
Más allá de la inscripción de Dro con el PSG, otros favoritos como el Arsenal o el Manchester City también han reforzado su Lista A para las eliminatorias. Los 'gunners' han inscrito a su goleador Gabriel Jesús (ya había jugado por lesión de un compañero), mientras que Pep Guardiola ya podrá contar con Semenyo y Guéhi, sus dos flamantes fichajes del mercado de invierno.
Más en clave Premier, el Tottenham ha tenido faena: inscribe a Dragusin y Mathys Tel y al fichaje Gallagher, pero no a un Souza por el que desembolsó 15 'kilos' ni al lesionado Bentancur ni a un ya recuperado Bissouma. Y el Chelsea cuenta con el 'repatriado' Mamadou Sarr en el lugar de Darío Essugo.
Otras incorporaciones sonadas a las Listas A de la Champions son las de Jérémie Boga o Emil Holm en la Juventus, Rafa Silva en el Benfica, Omlin y Oermann en el Bayer Leverkusen y Luis Guilherme y Souleymane Faye en el Sporting CP.
Por su parte, el fichaje más destacado de la Europa League y la Conference es el de Endrick, que por fin podrá debutar en competición internacional con un Olympique de Lyon que no solo llegó a octavos como líder de la fase liga, sino que además sumará ahora a su plantilla a uno de los mejores goleadores del momento. Mientras, la Roma inscribe a Malen, el Aston Villa incluye a Tammy Abraham, el Fenerbahçe da entrada a N'Golo Kanté y el Crystal Palace podrá utilizar a su fichaje millonario en la Conference: Jørgen Strand Larsen.
