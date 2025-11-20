Así quedan los cruces de la repesca para el Mundial 2026: ¿Qué selecciones se la juegan y cuándo se disputan los partidos?

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 ya tiene confirmadas a 42 de las 48 selecciones que formarán parte de la próxima cita mundialista. Tan solo quedan 6 plazas restantes, que serán para países que acudan mediante las rondas de repesca, tanto europeas como internacional.

Este jueves en la sede de la FIFA en Suiza se ha realizado el sorteo de los cruces que definirán los últimos clasificados que se conocerán el próximo mes de marzo. Con esta fase, se acabarán de definir 4 billetes procedentes de la UEFA, con hasta 16 equipos participantes en esta ronda, y 2 billetes más restantes que saldrán de una repesca intercontinental que enfrenta a 6 selecciones del resto de confederaciones.

¿Cómo queda la repesca europea?

Esta ronda vital está compuesta por un total de 16 participantes: los 12 segundos clasificados de cada grupo y 4 selecciones procedentes de la Nations League. Los participantes han quedado divididos en 4 bombos, y se realizarán cuatro eliminatorias compuestas por ocho selecciones.

Cada una de estas eliminatorias estará compuesta por dos semifinales y una final, y todas ellas serán a partido único. Los cuatro ganadores de sus respectivos cruces serán los agraciados con el billete hacia el Mundial 2026.

En el cruce A, Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en casa en la semifinal y, en el caso de pasar, se cruzaría con Gales o Bosnia Herzegovina fuera de casa.

En el B, la Polonia de Robert Lewandowski recibirá a Albania en la semifinal y viajará a Ucrania o Suecia en una hipotética final. Turquía y Rumanía por un lado, y Eslovaquia y Kosovo por otro, serán las selecciones que se la jueguen en el cruce C.

Finalmente, la Dinamarca de Andreas Christensen se mide a Macedonia del Norte en casa y se vería las caras con la República Checa o Irlanda como visitante en caso de llegar a la final.

Cruce A

Italia - Irlanda del Norte (Visitante)

Gales - Bosnia (Local)

Cruce B

Ucrania - Suecia (Local)

Polonia - Albania (Visitante)

Cruce C

Turquía - Rumanía (Visitante)

Eslovaquia - Kosovo (Local)

Cruce D

Dinamarca - Macedonia del Norte (Visitante)

República Checa - Irlanda (Local)

Repesca de las selecciones europeas rumbo al Mundial / FIFA

¿Cómo queda la repesca internacional?

Para empezar, los dos mejor clasificados del ranking FIFA, que son Irak y República Democrática del Congo, acceden directos a las dos finales de la repesca. Los otros cuatro se las verán en semifinales, que serán Bolivia - Surinam y Nueva Caledonia - Jamaica a partido único.

Así queda la repesca internacional para el Mundial de 2026 / FIFA

Los campeones de ambas finales se clasificarán finalmente para la Copa del Mundo de 2026.

¿Cuándo se juegan los partidos de repesca?

El estadio de Guadalajara y el estadio de Monterrey, ambos en México, albergarán la repesca internacional, que se disputará del 23 al 31 de marzo.

Para la repesca europea, las dos fases previas para el Mundial 2026 se disputarán durante el parón de selecciones del próximo mes de marzo. Las 8 semifinales serán el 26 de marzo y las 4 finales el 31 del mismo mes.