Así queda el palmarés de la Copa África tras la victoria de Senegal

Senegal conquistó una Copa África 2025 que pasará a la historia. La final se decidió en la prórroga, tras 114 minutos de tiempo reglamentario, y con los futbolistas de Senegal abandonando el campo por orden de su entrenador, Pape Thiaw, tras un polémico penalti sobre Brahim en el último suspiro.

Sadio Mané pidió al resto de sus compañeros que regresaran al verde y Brahim, que asumió la responsabilidad desde los once metros, lanzó a lo Panenka. Pape Gueye se sacó un latigazo para adelantar a los Leones de Teranga y resistir ante los anfitriones para levantar su segunda Copa África en Rabat.

Los Leones del Atlas se quedaron con la miel en los labios. No lograron levantar un trofeo que se les resiste desde 1976. Y Senegal sumó su segunda Copa África a sus vitrinas. Eso sí, la selección africana más laureada no es otra que Egipto, que domina claramente la clasificación con siete títulos en su poder. Le sigue de cerca Camerún con cinco copas y completa el podio Ghana con cuatro.

Todos los campeones de la Copa África