FÚTBOL INTERNACIONAL
Así queda el palmarés de la Copa África tras la victoria de Senegal
Pape Gueye marcó el gol que dio a los Leones de Teranga la victoria sobre Marruecos en una final surrealista
Senegal conquistó una Copa África 2025 que pasará a la historia. La final se decidió en la prórroga, tras 114 minutos de tiempo reglamentario, y con los futbolistas de Senegal abandonando el campo por orden de su entrenador, Pape Thiaw, tras un polémico penalti sobre Brahim en el último suspiro.
Sadio Mané pidió al resto de sus compañeros que regresaran al verde y Brahim, que asumió la responsabilidad desde los once metros, lanzó a lo Panenka. Pape Gueye se sacó un latigazo para adelantar a los Leones de Teranga y resistir ante los anfitriones para levantar su segunda Copa África en Rabat.
Los Leones del Atlas se quedaron con la miel en los labios. No lograron levantar un trofeo que se les resiste desde 1976. Y Senegal sumó su segunda Copa África a sus vitrinas. Eso sí, la selección africana más laureada no es otra que Egipto, que domina claramente la clasificación con siete títulos en su poder. Le sigue de cerca Camerún con cinco copas y completa el podio Ghana con cuatro.
Todos los campeones de la Copa África
- Egipto: 7 títulos (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)
- Camerún: 5 títulos (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)
- Ghana: 4 títulos (1963, 1965, 1978, 1982)
- Costa de Marfil: 3 títulos (1992, 2015, 2023)
- Nigeria: 3 títulos (1980, 1994, 2013)
- Argelia: 2 títulos (1990, 2019)
- Senegal: 2 títulos (2021 y 2026)
- República Democrática del Congo: 2 títulos (1968, 1974)
- Marruecos: 1 título (1976)
- Túnez: 1 título (2004)
- Sudáfrica: 1 título (1996)
- Zambia: 1 título (2012)
- Sudán: 1 título (1970)
- Etiopía: 1 título (1962)
- Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo
- Senegal - Marruecos, en directo hoy: Final de la Copa África, última hora en vivo
- Real Sociedad - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora
- La convocatoria de Hansi Flick para el Real Sociedad - FC Barcelona de LaLiga 2025/26
- Decisión tomada con el futuro de Mbacke: ya tiene destino
- Las redes se ceban con Juan Carlos Rivero después de volver a liarla en el Espanyol-Girona: 'Gol del Villarreal
- José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
- El comunicado médico del Barça sobre Raphinha