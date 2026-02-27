FÚTBOL INTERNACIONAL
Así queda el cuadro de la Europa League en octavos: cruces, rivales de Betis y Celta y fechas
Andaluces y gallegos son los únicos representantes españoles en la competición de plata de la UEFA. Los primeros avanzaron a los octavos directamente; los segundos eliminaron al PAOK en el playoff
Celta, Ferencváros, Stuttgart, Lille, Panathinaikos, Bolonia, Nottingham Forest y Genk se colaron en el sorteo para los octavos de final de la Europa League tras cumplir en sus respectivas eliminatorias del playoff. Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma ya esperaban el ansiado sorteo, celebrado este viernes al mediodía en Nyon (Suiza), después de terminar la fase liga en el 'top 8'.
En clave española, al Betis de Manuel Pellegrini le podía tocar el Panathinaikos de Rafa Benítez o el Nottingham Forest inglés, ambos conjuntos que accedieron al sorteo mediante el playoff, después de eliminar al Viktoria Plzen y al Fenerbahçe, respectivamente. El Celta de Claudio Giráldez, por su parte, se podía enfrentar a dos rivales aún más duros: el Olympique Lyon de Endrick, que ya podrá jugar con el equipo en competición europea, o el Aston Villa de Unai Emery, los dos mejores equipos de la fase liga.
Formato de los octavos
Como dictamina la normativa, en los octavos y en todas las eliminatorias, jugará la vuelta como local el equipo mejor clasificado en la fase liga, excepto si este ha eliminado en rondas previas a un equipo que quedó más arriba, adquiriendo así su lugar en la primera fase. Las eliminatorias, de este modo, se resolverán a doble partido y, en caso de empate tras los dos encuentros, se decidirán en la prórroga y, si fuera necesario, en la tanda de penaltis.
El Betis se medirá al Panathinaikos
Podía ser Panathinaikos o Nottingham Forest y finalmente el rival de Real Betis será el conjunto griego, dirigido por Rafa Benítez.
Al terminar dentro del 'top 8' y, por lo tanto, en una posición más alta en la tabla que el Panathinaikos en la fase liga, el equipo de Pellegrini tendrá el merecido privilegio de disputar la vuelta en casa, en La Cartuja. La ida no será fácil en el infierno girego.
El Celta se medirá al Olympique Lyon
El conjunto gallego podía medirse al Lyon o al Aston Villa, los dos grandes favoritos al título tras la fase liga. La fortuna quiso que el próximo escollo en la Europa League para el Celta, después de vencer al PAOK, fuese el equipo francés.
A diferencia del Betis, el Celta, que necesitó el playoff para clasificarse para los octavos, disputará la ida en Balaídos. La vuelta será en el complicado estadio Groupama de Lyon.
El resto de eliminatorias
Friburgo - Genk
Roma - Bologna
Braga - Ferencvaros
Porto - Stuttgart
Midtjylland - Nottingham Forest
Aston Villa - Lille
Las fechas de los octavos de la Europa League
Los octavos de final se disputarán entre el 12 y el 19 de marzo. Después, los cuartos se jugarán entre el 9 y el 16 de abril; las semifinales, entre el 3 de abril y el 7 de mayo; y la gran final, el 20 de mayo, en el Besiktas Park de Estambul (Turquía).
- Lesión Frenkie de Jong: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano
- Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou
- La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El denunciante de Laporta da la cara
- El niño prodigio de La Masia debuta con el B y muestra su inmenso potencial