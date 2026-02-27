Así queda el cuadro de la Europa League en octavos: cruces, rivales de Betis y Celta y fechas

Celta, Ferencváros, Stuttgart, Lille, Panathinaikos, Bolonia, Nottingham Forest y Genk se colaron en el sorteo para los octavos de final de la Europa League tras cumplir en sus respectivas eliminatorias del playoff. Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma ya esperaban el ansiado sorteo, celebrado este viernes al mediodía en Nyon (Suiza), después de terminar la fase liga en el 'top 8'.

En clave española, al Betis de Manuel Pellegrini le podía tocar el Panathinaikos de Rafa Benítez o el Nottingham Forest inglés, ambos conjuntos que accedieron al sorteo mediante el playoff, después de eliminar al Viktoria Plzen y al Fenerbahçe, respectivamente. El Celta de Claudio Giráldez, por su parte, se podía enfrentar a dos rivales aún más duros: el Olympique Lyon de Endrick, que ya podrá jugar con el equipo en competición europea, o el Aston Villa de Unai Emery, los dos mejores equipos de la fase liga.

Formato de los octavos

Como dictamina la normativa, en los octavos y en todas las eliminatorias, jugará la vuelta como local el equipo mejor clasificado en la fase liga, excepto si este ha eliminado en rondas previas a un equipo que quedó más arriba, adquiriendo así su lugar en la primera fase. Las eliminatorias, de este modo, se resolverán a doble partido y, en caso de empate tras los dos encuentros, se decidirán en la prórroga y, si fuera necesario, en la tanda de penaltis.

El Betis se medirá al Panathinaikos

Podía ser Panathinaikos o Nottingham Forest y finalmente el rival de Real Betis será el conjunto griego, dirigido por Rafa Benítez.

Ez Abde y Antony celebran el primer gol del Betis al Lyon en el partido de Europa League en La Cartuja / Julio Muñoz / EFE

Al terminar dentro del 'top 8' y, por lo tanto, en una posición más alta en la tabla que el Panathinaikos en la fase liga, el equipo de Pellegrini tendrá el merecido privilegio de disputar la vuelta en casa, en La Cartuja. La ida no será fácil en el infierno girego.

El Celta se medirá al Olympique Lyon

El conjunto gallego podía medirse al Lyon o al Aston Villa, los dos grandes favoritos al título tras la fase liga. La fortuna quiso que el próximo escollo en la Europa League para el Celta, después de vencer al PAOK, fuese el equipo francés.

Balaídos vive otra gran noche europea: las mejores fotos del Celta-PAOK / Marta G. Brea / José Lores

A diferencia del Betis, el Celta, que necesitó el playoff para clasificarse para los octavos, disputará la ida en Balaídos. La vuelta será en el complicado estadio Groupama de Lyon.

El resto de eliminatorias

Friburgo - Genk

Roma - Bologna

Braga - Ferencvaros

Porto - Stuttgart

Midtjylland - Nottingham Forest

Aston Villa - Lille

Noticias relacionadas

Las fechas de los octavos de la Europa League

Los octavos de final se disputarán entre el 12 y el 19 de marzo. Después, los cuartos se jugarán entre el 9 y el 16 de abril; las semifinales, entre el 3 de abril y el 7 de mayo; y la gran final, el 20 de mayo, en el Besiktas Park de Estambul (Turquía).