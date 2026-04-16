Así queda el cuadro de la Europa League y la Conference League en semifinales: cruces, rival del Rayo y fechas

La Europa League y la Conference League 2025/26 ya conocen a sus semifinalistas. Una vez disputados los partidos de vuelta de los cuartos de final, las eliminatorias han quedado resueltas y los cuatro equipos supervivientes en cada competición avanzan hacia la penúltima ronda del torneo, a un paso de la gran final.

Con los resultados definitivos, el cuadro de semifinales queda completamente definido y ya se dibuja el camino hacia el título. Los cruces decidirán qué dos equipos logran superar el último obstáculo antes de la final, en una fase que reunirá a los conjuntos más en forma del campeonato y que promete duelos de máxima exigencia en ambas competiciones.

Las semifinales se disputarán a doble partido: la ida tendrá lugar el 30 de abril de 2026, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 7 de mayo de 2026, siguiendo el calendario habitual de competiciones UEFA.

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Cabe recordar que las finales ya tienen fecha y sede fijadas. La Europa League se decidirá el 20 de mayo de en Estambul, mientras que la Conference League celebrará su final el 27 de mayo en Leipzig, dos escenarios de primer nivel que acogerán los últimos partidos del curso continental.

Los partidos de vuelta de cuartos de la Europa League

Celta de Vigo - Friburgo: 1-3 (Resultado global: 1-6). Aston Villa - Bolonia: 3-0 (Resultado global: 6-1). Nottingham Forest - Oporto: 1-0 (Resultado global: 2-1). Real Betis - SC Braga: 2-4 (Resultado global: 3-5).

Los partidos de vuelta de cuartos de la Conference League

AZ Alkmaar - Shakhtar: 2-2 (Resultado global: 2-5). AEK - Rayo Vallecano: 3-1 (Resultado global: 3-4). Estrasburgo - Mainz: 4-0 (Resultado global: 4-2). Fiorentina - Crystal Palace: 2-1 (Resultado global: 2-4)

Los cruces finales