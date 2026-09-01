El puzzle toma forma: Nick Woltemade, nuevo jugador de la Juventus

En las últimas horas del mercado de fichajes se deben concretar varias operaciones 'cantadas', algunas de ellas de un calado importante. Además, pueden llegar a depender entre sí, traspasos a diferentes bandas como el que implica a Newcastle United, Juventus y Atlético de Madrid. Uno de los movimientos ya ha sido resuelto y Nick Woltemade es nuevo jugador bianconero.

Es la segunda incógnita de la tarde que se resuelve. Tras resolverse el aterrizaje del hispanobelga Matías Fernández-Pardo en el St James' Park por una cantidad entre 60 y 65 millones de euros procedente del Lille francés, Woltemade ha recibido el visto bueno para enrolarse a la 'Juve'.

Una cesión simple

El ariete alemán se incorpora a la 'Vecchia Signora' en forma de cesión hasta el 30 de junio de 2027. Según el periodista italiano Gianluca DiMarzio, el acuerdo se habría cerrado en un pago de 3,6 millones de euros fijos más 0,5 en variables en función del cumplimiento de determinados objetivos deportivos.

Nick Woltemade, en el Newcastle / DAVID CLIFF

Tras pagar 75 millones de euros por Woltemade el pasado verano después de marcar 17 goles con el Stuttgart, el 'gigante' de 1'98 m. no cumplió las expectativas en las 'Urracas'. En 53 partidos, anotó 11 goles y dio 6 asistencias. Ahora, en el club turínes, buscará recuperar el olfato goleador que llamó la atención de los mejores equipos de Europa.

Jonathan David, rumbo al Atlético

Con el fichaje de Woltemade, Luciano Spalletti amplia la nómina de delanteros en plantilla. El germano se suma a los Kenan Yildiz, Francisco Conceiçao, Randal Kolo Muani o Nico González. Sin embargo, puede facilitar la salida de otros jugadores de ataque.

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Jonathan David marcó uno de los goles ante el Cremonese / EFE

La llegada de Nick Woltemade abre la puerta definitivamente al fichaje de Jonathan David por el Atlético de Madrid, cuya oficialización es cuestión de minutos. Ambos clubes ya tienen acuerdo para la operación del punta canadiense, que será en forma de cesión con opción de compra de 25 millones de euros. La entidad rojiblanca se hará cargo del 50% de la ficha de David.