Puzone, mejor amigo de Maradona en Nápoles, sumido en la pobreza y el alcoholismo

El paso de Diego Armando Maradona por el Nápoles marcó un antes y un después en el fútbol italiano, pues 'el Pelusa' logró ganar dos 'Scudetti', una Coppa, una UEFA y una Supercopa, en un club poco acostumbrado en aquel entonces a tocar metal. Durante su paso por Italia, más allá de dejar imágenes icónicas y goles inolvidables, el astro argentino entabló amistad con algunos compañeros, entre ellos Pietro Puzone.

Ahora, la vida del exfutbolista italiano no pasa por su mejor momento, puesto que fue visto recientemente tendido en un banco en Acerra, en una imagen que demuestra sus graves problemas de alcoholismo, lo cual podría llegar a costarle la vida en un futuro próximo si no logra superar la adicción al alcohol.

"No sé cuánto tiempo más habría sobrevivido"

Puzone apareció en un banco con profundas heridas en los brazos y las piernas, lo que ha derivado en que el activista ambiental Alessandro Cannavacciuolo lanzara un llamamiento en redes sociales para dar apoyo al exjugador. "Actualmente está hospitalizado en la Clínica Villa dei Fiori para recibir el tratamiento y las pruebas necesarias", comentó Cannavacciuolo, antes de añadir que por poco margen la situación no se convirtió en irreversible: "Su situación era realmente grave, llevaba días tendido en un banco bajo el sol abrasador, sin dejar de beber y no sé cuánto tiempo más habría sobrevivido".

Puzone en un banco bajo los efectos del alcohol / Gazzetta dello Sport

Hace pocos meses, el propio futbolista declaró en una entrevista a la Gazzetta que se arrepentía de su pasado. "Él era el mejor futbolista del mundo, yo era un joven que solo se preocupaba por divertirse. La vida me pasó factura, pasé años por encima de mis límites. Excesiva popularidad, dinero fácil, vicios. Diego y yo íbamos a discotecas, nos divertíamos. Con él, sabías a qué hora salías, pero no a qué hora volvías a casa".

Actualmente, Puzone ha perdido el hogar y vive en la calle, mientras que ya en el pasado había soportado una larga estancia en el hospital y se había sometido a un tratamiento, pero logró escapar del túnel gracias, en parte, a la figura de su amigo Maradona. Antes de irse, "Diego me dijo algo en lo que pienso a cada instante: 'Pietro, tienes que salvarte'. Si estoy aquí ahora, también es gracias a él", comentó hace pocos meses, aunque en el presente parece ser que ha sido la intervención de sus conciudadanos la que puede salvarle de nuevo de la miseria.