¡Al puro estilo Stranger Things! Santos renueva a Neymar hasta diciembre de 2026

Hay Neymar Jr. para rato. En vísperas de año nuevo, Santos anunció, al puro estilo Stranger Things, la renovación del brasileño hasta diciembre de 2026. "Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", afirmó el ex de Barça y PSG en un emotivo video publicado por el Peixe en sus redes sociales.

"Llegó la hora", indicó el vídeo, con el sonido del reloj de Vecna, villano de una serie que, llegó a su fin con el estreno del último capítulo. Tras varios días de gestiones y de especulaciones, la renovación fue anunciada precisamente el día en que vencía el contrato por el que Neymar regresó a Brasil.

Aún en recuperación de una nueva operación de la rodilla izquierda a la que se sometió este mes, el atacante espera recuperar las condiciones que lo convirtieron en una estrella para tener la oportunidad de ser convocado con la 'Canarinha' para disputar el Mundial de 2026.

"Es mi casa, mi vida"

Por el momento, Carlo Ancelotti, no ha contado con él desde que asumió las riendas de la selección y ha dejado claro que exigirá que todos los jugadores de la 'Canarinha' que disputarán el Mundial estén en el 100 % de sus condiciones físicas.

"Tomé una decisión y escuché a mi corazón. Santos no es solo mi equipo. Es mi casa, mis raíces, mi historia y mi vida. Aquí fui un chico que se convirtió en un hombre y soy amado de verdad. Aquí puedo ser yo mismo, feliz de verdad", aseguró Neymar en el vídeo en que confirmó la renovación.

Neymar, 'hat trick' contra el Juventude / 'X'

"Y es aquí que quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera, y nada va a detenerme", agregó. "Yo me fui, pero volví y me quedo", resumió Ney en la publicación.

Neymar comenzó su carrera profesional con el Santos y regresó al club en enero pasado, tras doce años en el exterior y un frustrante paso por el Al-Hilal saudí en el que estuvo más tiempo de baja por lesiones y operaciones que activo.

Decisivo

Tras su regreso, el atacante disputó 28 partidos con el Santos (23 iniciando como titular), en los que anotó 11 goles y ofreció cuatro asistencias.

Pese a las seguidas lesiones, Neymar fue decisivo en las últimas jornadas del Brasileirão y determinante para que el Santos no volviera a caer a la segunda división.

Neymar se emociona tras clasificar a Brasil para la Copa Sudamericana / @SantosFC

El Santos aún no ha informado cuánto tiempo el delantero estará de baja por su nueva cirugía en el menisco de la rodilla izquierda, pero pretende aprovecharlo lo más rápido posible en una temporada en que disputará el Brasileirão, la Copa do Brasil, la Copa Sudamericana y el Campeonato Paulista.