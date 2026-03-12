MUNDIAL 2026
El pupilo de Mourinho que se incorpora a la Selección de Marruecos para el Mundial
Con un nuevo cuerpo técnico, los Leones del Atlas buscarán hacer historia en la Copa del Mundo
Seguido de la derrota en la final de la Copa Africana de Naciones, la Selección de Marruecos da un paso más en la construcción del nuevo cuerpo técnico con el que afrontarán el mundial y lo hará con un pupilo de José Mourinho, quien se incorpora como entrenador asistente.
La derrota ante Senegal sufrida en la AFCON, celebrada en Marruecos, marcó el cierre de la historia de Walid Regragui como seleccionador del equipo -- dejando en el camino un histórico cuarto lugar en el Mundial de Qatar 2022. A menos de 100 días de una nueva Copa del Mundo, el designado en el cargo es Mohamed Ouahbi, quien dirigía al equipo sub-23 del país.
A la tarea de Ouahbi se suma João Sacramento como entrenador asistente, quien llega con la experiencia de haber integrado cuerpos técnicos en algunos de los mejores equipos del fútbol europeo y formándose en el cargo como asistente de José Mourinho en los banquillos.
La escuela Mourinho
El primer reto de Sacramento como asistente de Mourinho fue durante su paso por el Tottenham, entre noviembre de 2019 y abril de 2021. Aunque oficialmente no lograron sumar títulos en el fútbol inglés, consiguieron clasificar al equipo a la final de la Copa de la Liga, la cual ya no dirigieron al haber sido destituidos previamente.
Integró también el equipo de Mourinho durante su gestión en la Roma, aunque salió antes de que el equipo consiguiera alzar el título de la Conference League en 2022.
Sacramento continuó por su cuenta como asistente de Christoph Galtier, figurando en el ParísSaint-Germain y el Al-Duhail SC, antes de recibir su primera oportunidad como entrenador, una experiencia que apenas le duró nueve partidos con el LASK en el fútbol austríaco.
Con mira al Mundial
Sacramento, de 37 años, tendrá ahora su primera aventura en el fútbol de selecciones, llegando a un proyecto que necesita cerrar la preparación del equipo y pulir los detalles necesarios a menos de tres meses del Mundial.
"Espero con ansias trabajar con una de las mejores generaciones en la historia del fútbol marroquí. No puedo esperar a iniciar este nuevo capítulo", compartió el entrenador portugués.
En la Copa del Mundo, Marruecos enfrentará a Brasil, Haití y Escocia en el Grupo C.
