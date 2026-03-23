Punto final a la etapa de Pablo Longoria en el Olympique de Marsella: el joven presidente que resucitó a un histórico del fútbol francés

Pablo Longoria ya no forma parte del Olympique de Marsella, según ha confirmado este lunes el club francés.

"El OM desea reconocer el compromiso y la pasión de Pablo Longoria, así como el trabajo realizado durante los últimos seis años al servicio del club. El club le desea lo mejor de corazón para que tenga éxito en la próxima etapa de su carrera", afirma el Olympique.

Longoria, por su parte, ha querido agradecer al Olympique de Marsella la confianza depositada en él durante estas seis temporadas y expresa su "profunda gratitud a todo el personal, los jugadores y los aficionados que han formado parte de este viaje".

Durante su etapa en el Marsella, el asturiano ha hecho historia, no solo por haberse convertido en el presidente más joven del club, sino por el salto de calidad de la plantilla.

Su gestión ha estado marcada por decisiones que han reforzado el proyecto deportivo del club y también su peso institucional dentro del fútbol francés.

La llegada de futbolistas de nivel han permitido al OM ganar competitividad y sostener una estructura más ambiciosa.

Pablo Longoria cierra su etapa en Marsella / @OM_Espanol

En los puestos más altos

Bajo su mandato, el Marsella ha conseguido mantenerse en la pelea en la Ligue 1 y asegurar con frecuencia su presencia en competiciones europeas, un factor clave para consolidar al club entre los nombres importantes del panorama francés y continental.

El club también reforzó su apuesta por el talento joven, con varios futbolistas que han ido ganando espacio en el primer equipo hasta convertirse en piezas importantes dentro de la dinámica deportiva.

Pese a que tuvo que afrontar desafíos muy importantes, en una época no demasiado fácil para el fútbol francés, Longoria también trabajó para la estabilidad del OM: su etapa permitió mejorar las cuentas del club en un contexto cada vez más exigente para los clubes que quieren competir al máximo nivel.

Al mismo tiempo, trató de reforzar el vínculo del OM con su afición y con la ciudad, alimentando esa identidad tan marcada que convierte al club en mucho más que un equipo de fútbol para Marsella y para toda su región, contrapeso, además, para la hegemonía del PSG en Francia.