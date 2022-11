El puñal de Zlatan Ibrahimovic a Pep Guardiola a costa de Haaland

Ibrahimovic, quién no mantuvo una buena relación con Guardiola durante su etapa en Barcelona, critica al entrenador catalán Aprovechó la entrevista en Canal Plus para criticar a diversos protagonistas del mundo del fútbol

Zlatan Ibrahimovic lanzó un dardo a Pep Guardiola en una entrevista para Canal Plus+. Pero el técnico catalán no fue el único que salió criticado.

El delantero sueco, que se encuentra recuperándose de la ruptura del ligamento cruzado anterior, alabó al delantero noruego del Manchester City Erling Haaland. "Me gusta mucho, es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. De hecho, es una nueva versión de los tres", dijo Zlatan.

Ibrahimovic, que no mantuvo una excelente relación con Pep Guardiola en su época conjunta en el Barça, critica al actual técnico del City. "¿Si Guardiola podrá mejorarlo? Depende del ego que tenga. Si se deja hacer más grande que él o no. No me lo permitió a mí ni a los demás".

El delantero del Milan aprovechó la entrevista en Canal Plus para criticar. A parte del dardo a Pep Guardiola, también expulsó palabras negativas sobre Kylian Mbappé y a la prensa francesa tras que Karim Benzema se hiciera con el Balón de Oro.