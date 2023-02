La decisión final de Pumas sobre el 'caso Alves'

El presidente del club, Leopoldo Silva, no quiso comentar si habían pedido una indemnización al brasileño "Es un tema legal y no hay comentarios al respecto", aseguró

Pumas se ha autoimpuesto la ley del silencio en el 'caso Dani Alves'. El club mexicano ha decidido que ya no hará ningún tipo de comentario ni valoración al respecto, escudándose en que es un proceso que está en manos de la justicia.

Leopoldo Silva, el presidente del Club Universidad Nacional, conocido popularmente como los Pumas de la UNAM, se ha erigido en portavoz para avisar que "no hay comentarios al respecto. No hemos solicitado, es un tema legal y no hay comentarios al respecto", aseguró .

Pumas tomó la decisión de cortar el contrato de Dani Alves con la entidad de Ciudad de México, cuando el lateral fue detenido por una presunta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.

Código interno

Hace unos días salió la información de que Pumas había solicitado una indemnización millonaria al defensa brasileño por considerar que había incumplido un código interno de conducta, que se refiere a que uno futbolista puede ser penalizado "por cualquier acto que sea considerado delito según la legislación del país en que haya tenido lugar", aunque Alves está en prisión preventiva y todavía no hay sentencia.

