Vitinha tiene muy calado al Madrid: "¡Sería una tontería!"

Vítor Machado Ferreira, más conocido como Vitinha, es uno de los mejores centrocampistas del mundo. El luso, motor del Paris Saint-Germain y escultor del Balón de Oro que ganó Ousmane Dembélé, fue clave en los múltiples títulos que levantó el conjunto de Luis Enrique en su temporada más brillante desde la fundación del club en 1970. Es de los pocos mediocentros que puede mirar directamente a los ojos a Pedri.

Si el canario es vital para el Barça de Hansi Flick, el portugués lo es para Luis Enrique. Vitinha atraviesa un momento muy dulce en su carrera con 26 años, consolidado como referencia absoluta en el centro del campo de uno de los mejores equipos de Europa, y también en su selección, Portugal.

Vitinha triunfa en el PSG / Efe

Tras deslumbrar en el Porto y tener un primer contacto con la élite en los Wolves (temporada 2020-21 como cedido), el PSG pagó 41,5 millones de euros en 2022. Hoy, viendo su rendimiento, aquel fichaje parece una auténtica 'ganga'.

Es un futbolista único. Es vital para nosotros en posesión, en su rol de pivote. Es el centrocampista perfecto Luis Enrique — Entrenador del PSG

“Es un futbolista único. Es vital para nosotros en posesión, en su rol de pivote. No pierde el balón, lo maneja a la perfección. Es fuerte, física y mentalmente. Juega un papel complicado; no es fácil ser centrocampista del PSG, pero nos aporta mucho. Es el centrocampista perfecto”, aseguró Luis Enrique una de tantas veces que lo elogió. A su control del juego se podría añadir su capacidad para leer los partidos, entender cuándo hay que pausar o acelerar el ritmo, su trabajo defensivo y su llegada al área.

Champions

Esta temporada, Vitinha registra 6 goles y 10 asistencias en 37 partidos, destacando un hat-trick en Champions League ante el Tottenham para remontar ante los ‘spurs’. Y por todo lo mencionado, el Real Madrid, que no cuenta con ningún centrocampista que se acerque a su calidad, quiere ficharlo. El problema es que el jugador no se deja engañar.

¡Sería una tontería irme (al Madrid)! No creo que sea lo mejor para mí. ¡Me siento muy bien aquí en el PSG! Vitinha — Jugador del PSG

"¡Sería una tontería irme! No creo que sea lo mejor para mí. ¡Me siento muy bien aquí en el PSG!"·, comentó en una entrevista al programa ‘Soltinhos pelo mundo’ de Canal 11, en el que le preguntaron directamente si ficharía por el Madrid. "Siento que la gente me aprecia mucho y me he ganado ese cariño. Me encanta estar aquí; a mi familia también. El grupo es fantástico y el entrenador increíble", añadió.

Un paso atrás

Pero hay algo que no puede comentar abiertamente: salir del PSG al Madrid hoy, para él, sería un paso atrás. No por la dimensión del club ni por la historia, sino por el talento y el estilo de juego. Vitinha está muy bien rodeado en París, con João Neves, Fabián o Zaïre-Emery. Cambiar eso por un Madrid sin ideas, que no tiene centrocampistas de buen pie y que se encomienda a la explosividad de Mbappé o al uno contra uno de Vinicius para ganar los partidos, sería dar un paso atrás. De Luis Enrique a Arbeloa.

Arbeloa, ante el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Vitinha, que no se marcharía tampoco a Arabia porque "estoy más comprometido con una carrera estable. Ya gano muy bien aquí en Europa, en un gran club. Duplicar o triplicar ese salario no me haría más feliz", sabe que es uno de los mejores del mundo en su posición.

"No me gusta decir que soy el mejor. Suena arrogante, porque siempre es solo una opinión. Pero sé que formo parte de ese grupo. ¿Pedri? Es mágico. Es espectacular verlo jugar. Cuando juegas contra él, lo entiendes aún mejor", destacó sobre su nivel y el del tinerfeño. También señaló a sus compatriotas «João Neves y Bruno Fernandes" en el top. Ninguno del Real Madrid.