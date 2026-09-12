"Cuando ves el fútbol, no lo ves a él; pero cuando lo ves a él, estás viendo el fútbol"

El español Fabián Ruiz, recientemente renovado hasta 2028, ha sido uno de los grandes nombres propios de la temporada en Europa. Por su fútbol y por todos los títulos que ha sido capaz de conquistar con el Paris Saint-Germain y la selección española. Ganar la Champions League y el Mundial en un mismo año no está al alcance de casi nadie.

De hecho, solo lo han conseguido cuatro jugadores en la era moderna: Christian Karembeu (1998, Real Madrid, Francia), Roberto Carlos (2002, Real Madrid, Brasil), Raphaël Varane (2018, Real Madrid, Francia) y el propio Fabián (2026, PSG, España).

Anteriormente, cuando la máxima competición continental se jugaba bajo la denominación de Copa de Europa, lo lograron seis futbolistas más en 1974 con el Bayern y la República Federal Alemana (RFA): Sepp Maier, Paul Breiter, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müllery Uli Hoeness.

"Fabián está muy subestimado. Su comprensión del fútbol es simplemente asombrosa. La gente dice de Sergio Busquets que no te das cuenta de Busquets cuando ves un partido, pero cuando ves a Busquets, entiendes el juego. Es lo mismo con Fabián; puede que no le prestes atención específicamente, pero su comprensión del juego, su capacidad para controlar el juego... Su control del tempo está en otro nivel", señaló recientemente su compañero Khvicha Kvaratskhelia sobre el centrocampista de Los Palacios en una entrevista publicada este 11-S en 'The Athletic'.

Kvaratskhelia habla maravillas de Fabián / EFE

"Es un jugador increíble, con él en el equipo, podemos ganar todos los trofeos. Es muy especial, siempre tranquilo en el campo, y puede controlar el ritmo del juego. Es uno de los jugadores más subestimados del fútbol", completó Ousmane Dembélé.

Fabián Ruiz es uno de los cuatro jugadores españoles que han sido nominados al Balón de Oro junto a Lamine Yamal, Rodrigo, Cucurella, Pau Cubarsí y Ferran Torres. Sus opciones para alzarse con el galardón, obviamente, parecen remotas. Si los títulos conquistados fueran el principal argumento para ganarlo, sin embargo, estaría entre los favoritos son lugar a dudas.