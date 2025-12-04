El último invento de Luis Enrique: Una pizarra gigante... ¿para despistar el rival?

Reinventarse sin parar. Esta es la idea con la que Luis Enrique sigue sorprendiendo en el PSG con sus métodos de entrenamiento. Ya lo hizo con el andamio cuando estaba en la selección española y en la capital frances no ha dejado de buscar nuevas maneras para tratar de mejorar sus sesiones.

Lo hizo con una pantalla gigante mostrando errores de sus jugadores en busca de una corrección a tiempo real y ahora, lo hace con una pizarra gigante en la que muestra los nombres de algunos de sus jugadores en busca de aclarar bien el ejercicio o bien la disposición táctica con la que pretende ensayar con los suyos.

Así se ha captado en la mañana de este jueves, donde en el campo de entrenamiento principal de los parisinos ha aparecido una mega pizarra en la que salían algunos nombres de sus jugadores en rojo y otros en negro, como si de un ejercicio de ataque y defensa se tratara.

Una explicación que solo sabe al 100% Luis Enrique y su equipo y que ha sorprendido a los aficionados, que han especulado con una posible distracción para su próximo rival, el Stade de Rennes.

Los parisinos reciben a uno de los equipos más en forma en Francia, en busca de recuperar el liderato perdido a manos de un Lens que quiere seguir sorprendiendo. Con la vista puesta en su próximo duelo en liga, así como también en la visita del próximo miércoles a San Mamés en Champions, Luis Enrique busca dar un aire diferente a los suyos.