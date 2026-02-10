El último fichaje del PSG: Luis Enrique arrebata a Mourinho sus manos mágicas

El Paris Saint-Germain está llevando a cabo un proceso de reestructuración y profesionalización de todas sus áreas. Con la excelencia como único objetivo, los franceses, con el director deportivo Luis Campos a la cabeza, han remodelado el organigrama deportivo, desde el fútbol base al primer equipo, adoptando un modelo de cantera nunca visto en el club que preside Nasser Al Khelaïfi.

La idea de la propiedad catarí es la de dar un salto cualitativo en todos los aspectos y apostar, como se viene haciendo desde el fichaje de Luis Enrique Martínez, por un patrón de juego transversal, similar a la filosofía de La Masia del Barcelona. Es decir, que todos los equipos de las categorías inferiores jueguen con el mismo sistema que aplica Luis Enrique en la primera plantilla. La inauguración del Campus PSG en 2023, el moderno recinto de entrenamientos del club, no hace más que constatar que la época de los galácticos en París ha pasado a mejor vida.

Fichaje de plantilla

En ese proceso de adquirir a los mejores profesionales y ponerlos a disposición del primer equipo se enmarca la incorporación de Pedro Barreiras, el nuevo fisioterapeuta del Paris Saint-Germain. Barreiras ejercía como recuperador de la plantilla profesional del Benfica desde los últimos siete años y había estado enrolado en el club lisboeta desde 2010. Allí pasó por las numerosas secciones polideportivas del club, pero fue en la de atletismo donde se hizo un nombre.

Pedro Barreiras, nuevo fisioterapeuta del Paris Saint-Germain / 'X'

"Me voy con el corazón lleno, con gratitud eterna y con la certeza de que el Benfica estará siempre conmigo. Quien vive este club nunca lo deja", decía Barreiras en su mensaje de despedida del club encarnado.

Los lisboetas, ahora entrenados por José Mourinho, pierden así a un profesional de élite, que se reencontrará en París con algunos compatriotas que forman parte de la plantilla del PSG y con pasado en el Benfica como Gonçalo Ramos o Joao Neves.

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

"Más de una década y media de conquistas, derrotas, aprendizajes, lágrimas, sonrisas y, por encima de todo, amor por este club. El Benfica no fue mi lugar de trabajo, fue mi casa, mi familia, parte de mí y mi mejor orgullo como profesional", reconocía Barreiras.

El PSG, exigente

La incorporación del fisioterapeuta luso supondrá un nuevo reto en su carrera, con un PSG que ha sufrido numerosas lesiones debido a la fatiga muscular que arrastraban los jugadores de una intensa campaña 24-25, donde disputaron 65 encuentros oficiales y alcanzaron todos los títulos posibles, excepto el Mundial de Clubes organizado por la FIFA.