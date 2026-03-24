Tremenda rajada de Tebas contra el PSG: "Su poder se basa en el silencio de los demás"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, sigue con su cruzada contra los clubs estado a los que considera artífices del encarecimiento del mercado porque van dopados financieramente. Tebas dejó algunas declaraciones contundentes en 'L'Equipe' para criticar la gestión del club parisino: "Veo que el PSG juega un papel clave en los medios, sobre todo a través de BeIN Sports. Escucho lo que dicen algunos clubs. Pero el poder del PSG se basa en el silencio de los demás. El silencio engendra cómplices. El PSG tiene poder porque los demás guardan silencio. En otras palabras, si el PSG tiene tanto poder, es porque la mayoría de los clubes no dicen nada, porque no se atreven", aseguró.

Y Tebas añadió que "esta dinámica debe romperse en el fútbol francés, en mi opinión. Esto no significa que el PSG deje de ser el mejor equipo de Francia ni que deje de ser competitivo. Pero no es necesario que ostente tanto poder".

Para Tebas, la gestión del PSG ha mejorado, pero admitió que su relación con su presidente, Nasser Al Khelaifi es complicada: "No luché contra el PSG como club, sino contra algunas de sus prácticas, especialmente su incumplimiento del Fair Play Financiero. Este club es histórico y ya existía antes de la llegada de Nasser al-Khelaïfi, y es parte integral de la historia del fútbol europeo y francés. Luchamos contra estas prácticas, sea el club propiedad del Estado o no".

De hecho, Tebas explicó que los clubs estado o apoyados por grandes financieras están creando una burbuja insostenible en el mundo del fútbol: "Da la casualidad de que los clubs estatales, como el PSG y el Manchester City, han generado pérdidas colosales año tras año. El PSG parece haber enderezado el rumbo recientemente. Al menos, parcialmente. Va por buen camino. Más vale tarde que nunca. Además, también puedo criticar el modelo de fútbol europeo y global que defiende Al-Khelaïfi. No estoy de acuerdo con él".