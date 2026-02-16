Susto con Dembélé en el entrenamiento del PSG

Mucho se ha hablado de Ousmane Dembélé estos días en Francia. El galo protagonizó un cruce de declaraciones con su entrenador, Luis Enrique, tras la derrota del PSG ante el Rennes en Ligue 1. "Siempre hay ruido", se limitó a zanjar el téncico asturiano este lunes en rueda de prensa. Pero, por otros motivos, el 'Mosquito' volvió a ser noticia.

El delantero francés, flamante ganador del Balón de Oro y figura clave en el ataque de los galos, es duda para el duelo de ida del play-off de la Champions League frente al AS Mónaco, después de sufrir un contratiempo físico durante el entrenamiento previo al partido tal como informó 'L'Equipe'.

PARIS (France), 08/02/2026.- Ousmane Dembele of PSG in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint Germain and Olympique Marseille, in Paris, France, 08 February 2026. (Francia, Marsella) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

En la sesión celebrada este lunes por la noche a puerta cerrada sobre el césped del estadio Louis II, Dembélé se quejó de molestias en una pierna. El atacante aceleró en varias ocasiones, como si quisiera comprobar sus sensaciones, y llegó a conversar con el médico del equipo.

Las alarmas ya se habían encendido el pasado viernes, cuando terminó el encuentro liguero ante el Rennes arrastrando problemas físicos.

Su presencia en la convocatoria no está descartada -Luis Enrique lo incluyó entre los 21 futbolistas desplazados a Mónaco-, pero su estado genera incertidumbre en vísperas de un choque decisivo en Europa.

El que también hace parte de la expedición de los parisinos rumbo a Mónaco es Dro. El centrocampista fichado desde el Barça el pasado verano ya ha tenido minutos en Ligue 1 con el cuadro galo, y se espera que haga lo propio para medirse al Mónaco en la Liga de Campeones.