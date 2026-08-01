La sorpresa del PSG es Mika Godts, que pudo ser del Barça

El Paris Saint-Germain sigue moviéndose en el mercado pese a haber completado una temporada histórica, con la segunda Champions League consecutiva. La última sorpresa del campeón de Europa tiene nombre propio: Mika Godts.

Según informó Fabrizio Romano, el conjunto parisino ya ha abierto negociaciones con el Ajax para hacerse con el extremo belga de 21 años, una operación que cuenta con el visto bueno del jugador tras los contactos mantenidos con Luis Campos. El periodista italiano añade que el Ajax era partidario de retener al futbolista, pero ya negocia con el PSG mientras las conversaciones entre clubes continúan.

En ese sentido, el conjunto parisino había explorado otras opciones para reforzar su plantilla, pero el nombre de Yan Diomande se ha ido alejando en las últimas semanas. De hecho, todo apunta a que el delantero terminará recalando en el Real Madrid, lo que ha obligado al campeón de Europa a centrar sus esfuerzos en otras operaciones.

Un perfil desequilibrante

Godts se ha convertido en uno de los grandes nombres emergentes del fútbol neerlandés. Zurdo, explosivo y con capacidad para jugar a pierna cambiada desde la banda izquierda, destaca por su desequilibrio en el uno contra uno, su facilidad para acelerar las jugadas y una notable producción ofensiva. Además de su desborde, ha dado un paso adelante en la toma de decisiones en el último tercio del campo, convirtiéndose en una de las referencias ofensivas del Ajax.

Los números respaldan su crecimiento. Durante la temporada 2025-26 disputó 44 partidos oficiales, en los que firmó 17 goles y 15 asistencias, unas cifras que despertaron el interés de varios gigantes europeos y consolidaron su candidatura como uno de los extremos con mayor proyección del continente.

Mika Godts, extremo del Ajax / AJAX

Seguido por el Barça

El PSG no ha sido el único gran club que ha seguido de cerca su evolución. El FC Barcelona también ha monitorizado al internacional belga en los últimos meses. Diversas informaciones de medios neerlandeses situaban a la dirección deportiva azulgrana entre los clubes que observaban atentamente su progresión en el Ajax, valorando su juventud, capacidad de desborde y margen de crecimiento como un perfil muy atractivo para reforzar el ataque de cara al futuro.

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Sin embargo, el interés del Barça nunca llegó a traducirse en una negociación formal. Ahora es el PSG el que ha decidido dar el paso. Si las conversaciones con el Ajax llegan a buen puerto, Luis Enrique incorporaría a un futbolista con un perfil distinto al de otros extremos de la plantilla y que encaja con la política de rejuvenecimiento que el conjunto parisino viene impulsando en los últimos mercados.