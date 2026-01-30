No todo son malas noticias para Luis Enrique

Doble varapalo el que se llevó Luis Enrique en la última jornada de la Champions. El PSG fracasó en su intento de defender el top-8 de la Champions y fue condenado al 'play-off' de dieciseisavos de final. Todo ellos tras empatar en el Parque de los Príncipes frente al Newcastle (1-1) en un encuentro que empezó a torcerse en el minuto 22 con la lesión de Kvaratskhelia.

El futbolista georgiano, que había asistido a Vitinha en el 1-0 del PSG, se lesionaba en una acción defensiva en la que interceptaba una conducción de Anthony Elanga. Rápidamente se echó al suelo, retorciéndose de dolor y llevándose las manos a su tobillo derecho. La jugada le costó la amarilla al futbolista del Newcastle, aunque la repetición mostraba como Kvaratskhelia se torcía solo el tobillo al apoyar la pierna.

No dudó Luis Enrique, apoyado por su staff técnico, en retirarle del terreno de juego. La lesión parecía grave en primera instancia, incluso se temía una posible factura, con el futbolista golpeando el suelo mientras los médicos del PSG le atendían sobre el césped. Era Vitinha quien pedía la sustitución del georgiano tras oír los gritos de dolor de su compañero.

Se temía lo peor

La imagen de su retirada permitía ser todavía menos optimista. El extremo del cuadro parisino se marchaba del terreno de juego con claras muestras de dolor, sin poder colocar el pie en el suelo y apoyado sobre Achraf Hakimi y uno de los médicos del equipo.

"Hemos perdido a otro jugador importante por lesión; habrá que ver las pruebas del jueves. El calendario es el que es. Hemos tenido uno de los calendarios más difíciles de toda la Champions. No sé qué tiene Kvaratskhelia. Es el tobillo y es complicado. Espero equivocarme con su lesión", valoraba Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al encuentro. Se temía lo peor el asturiano en un momento en el que empezaba a recuperar varias piezas clave, pero sus deseos se iban a cumplir: 'Lucho' esperaba equivocarse y se equivocó.

Dos semanas KO

El futbolista internacional con Georgia se sometió ayer a pruebas médicas que descartaron una fractura y que determinaron el alcance de una lesión que no reviste gravedad. "Tras sufrir un esguince de tobillo derecho durante el partido contra el Newcastle, Kvaratskhelia no estará disponible durante 8 a 10 días", informaba el PSG en un comunicado médico publicado en redes sociales.

De esta forma, el extremo de 24 años estará de baja unas dos semanas y, si su recuperación sigue los plazos establecidos, estará plenamente disponible para Luis Enrique de cara a los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones que deberán disputar los parisinos el próximo 17 o 18 de febrero tras no clasificarse para el Top-8.