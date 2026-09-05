El salto económico de Luis Enrique en el PSG

Luis Enrique seguirá al frente del Paris Saint-Germain hasta 2030. El club parisino anunció este viernes la renovación de su entrenador, una noticia que llega después de que ambas partes hubieran alcanzado un acuerdo negociado desde hace meses atrás y que confirma la apuesta del conjunto parisino por el técnico asturiano.

La decisión se entiende a partir de los resultados. Desde su llegada al PSG en 2023, Luis Enrique ha cambiado la historia reciente del club francés y se ha convertido en el entrenador más laureado de su historia, con 13 títulos conquistados. Entre ellos figuran tres Ligue 1, dos Copas de Francia y, sobre todo, las dos primeras Champions de la entidad, además de otros trofeos nacionales e internacionales.

Luis Enrique y Luis Campos ha hecho muy buenas migas en París / EFE

La última temporada fue especialmente extraordinaria. El PSG volvió a proclamarse campeón de Francia por quinta vez consecutiva y conquistó de nuevo la Champions, convirtiéndose en bicampeón de Europa.

Pero la renovación no pudo tener un estreno perfecto. Apenas unas horas después de hacerla oficial, el PSG cayó ante el Mónaco (1-2) en el Parque de los Príncipes. El equipo todavía no conoce la victoria en la Ligue 1. Había empatado sus dos primeros encuentros, ante Rennes y Lille, y volvió a tropezar en la tercera jornada. Un arranque inesperado para el vigente campeón de Francia y de Europa.

El nuevo contrato de Luis Enrique

Eso no parece haber hecho cambiar de opinión al PSG. Y tampoco a la hora de pagar a su entrenador. Según L’Équipe, el nuevo contrato elevará la remuneración de Luis Enrique hasta alrededor de 20 millones de euros brutos por temporada. La cifra supone un salto considerable respecto a su salario actual, estimado por el mismo medio en un millón de euros brutos al mes, unos 12 millones al año.

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En otras palabras, Luis Enrique pasaría a ganar unos ocho millones más por temporada, un enorme incremento. Una subida acorde, según L’Équipe, al nuevo estatus que ha adquirido el técnico, al que el presidente Nasser Al-Khelaïfi considera "el mejor entrenador del mundo". Además, de esta manera, se convierte en uno de los entrenadores mejor pagados del planeta, un reconocimiento más que merecido, pensarán muchos aficionados parisinos...