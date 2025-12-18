Safonov, la apuesta ganadora de Luis Enrique en la portería

El París Saint Germain se proclamó campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA, en la final disputada este miércoles ante el Flamengo en una ajustada tanta de penaltis. Los lanzamientos fatídicos tuvieron un protagonista y este no fue otro que el Mátvei Safonov. El portero detuvo cuatro penaltis y amarró un nuevo título para los de Luis Enrique, que ha apostado muy fuerte por el ruso en los últimos encuentros.

Gianluigi Donnarumma, actualmente en el Manchester City de Pep Guardiola, abandonó el PSG en verano tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato. El guardameta italiano dejó 30 millones en las arcas, y obligó al club a buscarle un sustituto.

Safonov disputó el encuentro de Champions en San Mamés ante el Athletic Club / Baptiste Fernández

La decisión del PSG fue fichar a Chevalier, tras alcanzar un acuerdo con el Lille por 40 millones de euros. A pesar de incorporar al portero francés, en las filas del vigente campeón de Europa ya había un portero con relativo caché. Se trata de Matvey Safonov, que llegó a París en 2024.

Sin embargo, la feroz competencia que supone compartir equipo con Donnarumma, le dejó sin apenas minutos. El guardameta ruso tuvo que conformarse con jugar -y ganar- la Copa francesa en su primera temporada con el PSG. La marcha de 'Gigi' al City, parecía abrir un escenario que podía presentarle una oportunidad de luchar por la titularidad, pero Luis Enrique apostó de entrada por Chevalier.

Chevalier, desaparecido en combate

El portero francés firmó 5 temporadas de contrato con el PSG el pasado mes de agosto, en una apuesta de presente y futuro del club parisino. En el primer tramo de curso ha sido titular, ocupando la portería desde la primera jornada. Debutó en la final de la Supercopa de Europa, el pasado 13 de agosto, en la que además fue protagonista, dando el título a los suyos en la tanda de penaltis ante el Tottenham.

Sin embargo, su situación parece haber dado un vuelco en las últimas semanas. En el partido contra el Mónaco, que supuso la última derrota del PSG hasta la fecha, acabó mermado tras recibir una dura entrada de Lamine Camara. La consecuencia fue que tuvo que estar los dos siguientes partidos en el dique seco, pero el día que volvía a la convocatoria (ante el Metz), no fue titular, y ayer, en la final de la Intercontinental, tampoco. Ya son cuatro titularidades seguidas de Safonov. Así que, salvo que se vuelvan a invertir las tornas, parece que Safanov es, ahora mismo, el portero de Luis Enrique.