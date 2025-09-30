En Directo
PSG
Luis Enrique y Hakimi, en directo: rueda de prensa previa al Barcelona - PSG de Champions League
El técnico y el lateral del Paris Saint-Germain comparecen antes los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadi Olímpic Lluís Companys en la previa del partido ante el Barça.
La previa
El Paris Saint-Germain afronta la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Los franceses se verán las caras este miércoles a las 21.00 horas con el FC Barcelona, en un duelo que quedó pendiente en la edición pasada. Los vigentes campeones llega a este compromiso con numerosas bajas, entre las que destacan Dembélé, Doué y Kvaratskhelia, su tridente titular.
¡Muy buenas tardes a todos y todas! Bienvenidos al directo donde seguiremos la comparecencia de Achraf Hakimi y Luis Enrique en la previa del partido de Champions League ante el FC Barcelona. Se espera que la rueda de prensa empiece a las 17.10 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- Gerard Martín, el jugador que nunca decepciona a Flick: 'Vimos el potencial, pero lo que está haciendo...
- Estupor entre el barcelonismo por la última iniciativa en Montjuïc
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- El emotivo mensaje de Honda a Marc Márquez
- El cara a cara más tenso de 'El Chiringuito': Roncero y Soria llegan a las manos
- La indeseada vuelta a Montjuïc: 'Es raro que aún no hayan aprobado el proyecto