Luis Enrique y Hakimi, en directo: rueda de prensa previa al Barcelona - PSG de Champions League

La previa

El Paris Saint-Germain afronta la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Los franceses se verán las caras este miércoles a las 21.00 horas con el FC Barcelona, en un duelo que quedó pendiente en la edición pasada. Los vigentes campeones llega a este compromiso con numerosas bajas, entre las que destacan Dembélé, Doué y Kvaratskhelia, su tridente titular.