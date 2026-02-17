PSG
Revés para Dembélé y el PSG: nueva lesión del Balón de Oro
El 'Mosquito' se retiró en el minuto 25 por Desiré Doué e hizo saltar todas las alarmas en el Paris Saint-Germain
Llegaba con molestias Ousmane Dembélé a la ida de la eliminatoria de dieciseisavos. Luis Enrique, sin embargo, no reservó al 'Mosquito' y le dio la titularidad frente al Mónaco dada la importancia del encuentro.
La apuesta arriesgada del asturiano salió cruz y el Balón de Oro sufrió una lesión muscular que le obligó a retirarse a los 25 minutos de juego. Gesto serio del '10' del Paris Saint-Germain, sabedor que esta temporada las molestias están lastrando su rendimiento, alejado de los números galácticos del pasado curso.
Dembélé llegaba tocado al encuentro en el Louis II, arrastrando unas dolencias sufridas en la derrota frente al Rennes en Ligue 1. La sesión preparatoria sobre el césped del estadio monegasco sembró dudas. 'Dembouz' finalizó la práctica a puerta cerrada con malas sensaciones, quejándose de una molestias en la pierna. El propio futbolista, conocedor de su cuerpo, intentó aceleraciones en carrera y compartió su estado con los servicios médicos del club.
De ahí que su presencia en el once inicial fuera una sorpresa. Luis Enrique ha estado reservando al 'Mosquito' a lo largo de la temporada, no forzándole cuando los problemas físicos le hacían dudar. El parte médico dictará qué lesión sufre y cuánto tiempo debe parar.
Doué, decisivo
El francés notó algo a los 25 minutos de juego, cuando su equipo perdía por 2-0 frente a un fulgurante Mónaco. El exazulgrana miró al banquillo y el técnico asturiano reaccionó de forma inmediata. Desiré Doué le remplazó antes de la media hora, en un movimiento que acabó siendo determinante. En la primera acción en la que participó, Doué anotó el 2-1 para los de la Ciudad de la Luz y el empate llegó antes del descanso tras otra buena acción de Doué que remachó Achraf.
