Así se repartieron los millonarios premios de la Champions League

El Paris Saint-Germain alcanzó la gloria la temporada pasada al conquistar el primer título de la Champions League de su historia. Bajo la dirección de Luis Enrique, el conjunto parisino logró alzarse con el trofeo de la máxima competición continental después de imponerse con autoridad al Inter de Milán en una final para el recuerdo.

Más allá del prestigio deportivo y la consagración que supone alzar el ansiado trofeo, el Paris Saint-Germain también obtuvo un significativo premio económico. En ese sentido, el diario 'AS' sacó a la luz el informe financiero oficial de la UEFA, que detalla los ingresos percibidos por los clubes participantes en la pasada edición de la Champions League 2024-25. Unas cantidades que ya integran tanto los ingresos derivados de los resultados deportivos como la asignación correspondiente al nuevo 'value pillar', que combina los derechos televisivos con el peso del historial competitivo de los clubes.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, en la celebración de la Champions / CHRISTOPHER NEUNDORF

Se trató de la primera temporada con el formato renovado y que tuvo al PSG como campeón. Es por ello que los parisinos se llevaron el premio 'gordo' de la Champions con un total de 144,4 millones de euros de ingresos. Le sigue el Inter de Milán, subcampeón de la competición, que recibió 136,6 millones de euros por su participación y rendimiento a lo largo del torneo.

En lo que respecta a los clubes de fútbol español, el Barça fue el que se llevó la mayor tajada. El club azulgrana alcanzó los 116,5 millones de euros por llegar a las semifinales de la Champions, donde cayó frente al Inter de Milán. Por su parte, el Real Madrid ingresó menos, 102 millones de euros, gracias a su desempeño en la competición. Los otros dos equipos españoles que compitieron en la Liga de Campeones 2024-25 fueron el Atlético de Madrid, con ingresos de 85 M€, y el Girona, que alcanzó los 29,9 M€.

Warren Zaïre-Emery festeja la primera Champions del PSG / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Cabe destacar que, tras la introducción del nuevo formato de la Champions, hasta siete clubes consiguieron superar los 100 millones de euros en ingresos: PSG (144,4M€); Inter de Milán (136,6M€); Arsenal (116,9M€); Barcelona (116,5M€); Bayern Múnich (105,8M€); Borussia Dortmund (102,1M€) y cierra el Real Madrid (102M€).