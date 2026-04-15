¿Renovación? Dembélé está enfocado en otras cosas

Renovación de Dembélé por aquí, renovación de Dembélé por allá. El futuro del 'Mosquito' empieza a estar en el foco mediático de nuevo, generando un poco de alarma. Y eso que aún tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 y, lógicamente, con unas condiciones acordes a su estatus en el club: la de principal estrella.

Lo cierto es que 'Dembouz' se lo ha ganado, especialmente con el curso pasado, que le sirvió para ganar el Balón de Oro y liderar al PSG en una temporada histórica. Luis Enrique, por su parte, logró sacar aquella versión imparable del galo que se le intuía y solo mostraba en cuentagotas.

Dembélé celebra su doblete contra el Liverpool / Adam Vaughan

Los que hayan seguido la trayectoria de Dembélé en la élite del fútbol sabrán que el tema de las renovaciones se le suele atragantar, pero esta vez todo apunta a que la ausencia actual de acuerdo es simplemente una decisión consensuada de aplazar este trámite a final de temporada, porque ahora debe estar concentrado en decidir partidos, no en alargar contratos.

Muestra de ello fue el doblete que se apuntó en Anfield, en el partido de vuelta de cuartos de final de Champions League, para acabar de amarrar el 2-0 de la ida en el Parque de los Príncipes, gracias a los tantos de Doué y Kvaratskhelia, que no fueron más por una actuación estelar de Giorgi Mamardashvili. Si alguien tenía esperanzas de remontada en tierras británicas, el 'Mosquito' las dilapidó en cuanto tuvo ocasión.

A sus 28 años, Dembélé acepta con gusto y responsabilidad ser la estrella de este PSG de Luis Enrique, cada vez más centrado en crecer en lo colectivo y cambiando poco a poco su política de fichajes en el mercado. Los resultados muestran que este es el camino que deben seguir.

24 contribuciones en 32 partidos

Esta temporada, pese a estar un poco más lastrado por las lesiones que en la anterior, suma 16 goles y 8 asistencias en 32 partidos; 24 contribuciones de gol en total.

Ousmane Dembélé, jugador del París Saint-Germain / PSG Post

Antes del parón de selecciones, Luis Enrique lo fue dosificando. La intención del asturiano no era otra que lograr que llegase a este tramo de la temporada, en el que se deciden los títulos, al cien por cien. Y parece que le ha salido bien la jugada al exentrenador culé.

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Desde que volvió a París tras recibir la llamada de Didier Deschamps, Dembélé suma 4 goles en tres partidos. Porque lo que verdaderamente interesa en París ahora es que los acerque a ganar títulos. Lo de la renovación, para final de curso.